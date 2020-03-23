23 марта 2020



Орловцы, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны проинформировать об этом департамент здравоохранения

В целях соблюдения постановления главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» региональное управление сообщает: жители Орловской области обязаны незамедлительно информировать о возвращении на территорию Орловской области из зарубежных стран (ФИО, контактные данные, дате прибытия, наименовании страны пребывания) на телефоны горячей линии департамента здравоохранения Орловской области:(4862) 44-23-05 (многоканальный); 43-53-25.

Получить консультацию, передать информацию можно по телефону отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефону: (4862) 42-91-82.

Обращения по данным телефонам принимаются в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу), информирует региональное управление Роспотребнадзора.

 

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Опубликовано 23 Мар 2020 в 14:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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