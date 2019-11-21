ОРВИ заболели более трех тысяч орловчан

Заболеваемость ОРВИ среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне, случаи гриппа в Орловской области не регистрируются, сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

С 11 по 17 ноября в области зарегистрировано 3074 случая заболевания ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 65,2% от общего числа заболевших ОРВИ.

По состоянию на 15.11.2019 прививки против гриппа получили более 266,4 тыс. человек, 35,7% от численности населения.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует: вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке г.Орла с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города Орла (пл.Жукова, Комсомольская пл., ул.Металлургов), а также в районе ТЦ «Атолл» с 9:00 до 14:00.