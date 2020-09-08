Орёл должен расправить крылья!

Открытое обращение депутата Евгения Косогова к избирателям

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Уважаемые избиратели!

Пять лет я честно работал на округе, голосовал по совести на заседаниях горсовета и действовал исключительно в ваших интересах. Регулярно я отчитывался о своей работе. Активные жители округа знают о ней лучше всего, потому что вместе с ними мы сделали всё то, чем можем гордиться. Всё, что я сделал, как депутат, сделано в тесном взаимодействии со всеми вами. Мы добились строительства второй очереди детского садика, и уже скоро он будет открыт для наших детей. Вместе с вами мы занимались благоустройством нашего района, искали оптимальные пути его развития. Многое сделано, но предстоит сделать ещё больше.

Моя программа всегда составляется исключительно в соответствии с потребностями жителей округа, я всегда собираю наказы, предложения и пожелания и действую в соответствии с ними.

Среди важнейших целей и задач я вижу:

строительство школы в микрорайоне № 6 (ул. Родзевича-Белевича, 19);

завершение ремонта и строительства аварийного участка дороги за домом № 46 по улице Бурова, запуск общественного транспорта по ул. Бурова, ул. Родзевича-Белевича и ул. Металлургов;

наполнение бульвара Космонавтов смысловой нагрузкой, чтобы на нём были сделаны стенды, посвящённые космонавтам;

обустройство детских площадок и уютных уголков для отдыха на общественных территориях района, в том числе и на бульваре Космонавтов;

продолжение работы по благоустройству дворовых территорий;

выведение города из предбанкротного состояния.

Реализация этих задач одному депутату не под силу, но вместе с моими единомышленниками при поддержке горожан мы справимся.

Я верю, что никакой административный ресурс, никакие концерты в период пандемии, никакие наветы политических противников не смогут перевесить нашу плодотворную совместную работу и перечеркнуть планы на будущее.

Безусловно, партия власти заинтересована в послушном горсовете. Такие депутаты, как я, как мои товарищи из команды Рыбакова, как активные депутаты из фракции «Справедливая Россия», ей не нужны. Этим серым кардиналам важно делать свои дела тихо, без шума и пыли, под дружное и молчаливое одобрение депутатов-марионеток.

Мы видим, как проходил агитационный период, когда ситуация с пандемией была использована для ограничения возможностей агитации за оппозиционных кандидатов. Мы видим, как под благовидным предлогом собирали ваши персональные данные, чтобы потом пригласить именно на досрочное голосование, когда результаты волеизъявления граждан особенно уязвимы.

«Отличилась» и Почта России, и её почтальоны, которые приносят пенсию на дом жителям пенсионного возраста нашего округа № 4. Жители жаловались, что сотрудники почты в нарушение федерального закона приносили листовки за кандидата от «партии власти» и открыто агитировали за неё!

Из школ сообщают, что административный ресурс используется для давления на учителей школы № 37 и воспитателей детских садов №9 и № 93. От них требуют заставить родителей проголосовать досрочно на выборах за «правильного кандидата». Результаты этой незаконной работы мы уже видим на избирательных участках, когда приходят люди и говорят, что их прислали с работы, причём настойчиво просили проголосовать досрочно. У этих избирателей нет уважительных причин, которые являются основанием для досрочного голосования по закону. Когда они пишут заявления об этом, то члены комиссий диктуют им, что писать. Разве это не нарушение закона? Воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав ‒ уголовно наказуемое деяние (статья 141 УК РФ). Помните о своих правах, не позволяйте манипулировать вами! О таких фактах нужно сообщать в полицию и в трудовую инспекцию (статья 5.27 КоАП РФ).

Люди уверены: орловская «партия власти» сразу после выборов постарается за счёт жителей компенсировать те расходы, которые она направила на избирательную кампанию своих «ручных» кандидатов. За счёт повышения тарифов ЖКХ, стоимости проезда в общественном транспорте и т.д.

В 2015 году им удавалось одурачить многих жителей Орла!

В этот раз только вам решать, каким будет город Орёл и наш избирательный округ № 4, а также, кто будет представлять ваши интересы в горсовете! Депутат-марионетка, которая будет голосовать, как ей прикажет партийное руководство, или проверенный депутат, который на протяжении пяти лет отстаивал ваши интересы: голосовал против повышения тарифов ЖКХ на 15%, против отмены бесплатного питания школьников с 5 по 11 классы, против распродажи муниципального имущества за копейки и т.д.

На протяжении пяти лет я воевал с нерадивыми чиновниками, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее, не только на нашем избирательном округе № 4, но и на территории всего города Орла.

13 сентября наступит момент истины для каждого из вас, когда вы пойдёте на избирательный участок и сделаете свой выбор!

Уважаемые избиратели, когда вы будете ставить галочку в бюллетене, то вспомните, пожалуйста, что я вас ни разу не предал. Надеюсь, что вы тоже меня не предадите, так как вместе с вами нам предстоит возродить Орёл и спасти муниципальные предприятия и город в целом от банкротства. «Команда профессионалов» от «партии власти», проработавшая в горсовете г. Орла с 2015 по 2020 г., довела Орёл до критического состояния. Хватит это терпеть!

Уверен, что вы проявите волю и характер, и у нас всё обязательно получится. Орёл вновь расправит крылья! Каждый из нас будет гордиться, что он живёт в замечательном и красивом городе, где власть представляет интересы жителей, а не коррумпированных чиновников!

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Косогова Евгения Владимировича.