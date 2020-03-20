Орёл готов переоборудовать места в больницах под зараженных коронавирусом

Сейчас в Орловской области к борьбе с пандемией коронавируса готово 8 отделений инфекционного профиля на 263 койки. В случае возникновения эпидемического подъёма заболеваемости планируется дополнительно развернуть еще 739 коек в 27 стационарах. Что касается ситуации с коронавирусной инфекции в настоящее время — под наблюдением в Орловской области на четверг 19 марта находилось 75 человек (3 — в больнице им. Боткина, 2 — в обсервации, 70 человек на самоизоляции). Каждый из пациентов с подозрением на вирус троекратно сдаёт анализ. Налажен контроль за гражданами, пребывающими из-за границы. За всеми лицами, прибывающими из неблагополучных по коронавирусной инфекции районов, организуется медицинское наблюдение в течение 14 дней.

На заседании профильного комитета облсовета встал вопрос об обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день в регионе имеется 159 ИВЛ. За счёт средств областного бюджета (более 15 млн руб.) будут закуплены дополнительные аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, бактерицидные облучатели-рециркуляры, оборудование для проведение дезинфекции.

В случае появления вируса в регионе в качестве резервного обсерватора установлена Глазуновская ЦРБ. Рассматривается возможность развёртывания обсерватора на базе детского оздоровительного лагеря «Ветерок» на 170 мест. Для жителей Орла будет перепрофилировано 160 специализированных мест, а также рассматривается перепрофилирование коек в Орловском противотуберкулёзном диспансере.