Орёл и Орловская область должны расправить крылья!

Открытое обращение депутата Евгения Косогова к избирателям

№29 (653) от 25 августа 2021 г.

Уважаемые избиратели!

Выражаю вам огромную благодарность за высокую поддержку моей кандидатуры на выборах в горсовет в 2020 г.

Шесть лет я честно работаю на округе, на заседаниях горсовета голосую всегда по совести и действую исключительно в ваших интересах. Регулярно я отчитываюсь о своей работе. Активные жители округа знают о ней лучше всего, потому что вместе с ними мы сделали всё то, чем можем гордиться. Всё, что я сделал как депутат, сделано в тесном взаимодействии со всеми вами. Мы добились строительства второй очереди детского сада №93, который был открыт в конце 2020 г., добились строительства дороги по ул. Родзевича-Белевича, капитального ремонта дороги до ул. Конёвская и капитального ремонта внутриквартального проезда вдоль детского сада №93, капитального ремонта территории бульвара Космонавтов и т.д.

Вместе с вами мы занимаемся благоустройством нашего округа, ищем оптимальные пути его развития. Многое сделано, но предстоит сделать ещё больше.

Моя программа всегда составляется исключительно в соответствии с потребностями жителей округа, я всегда собираю наказы, предложения и пожелания и действую в соответствии с ними.

На протяжении шести лет я воюю с нерадивыми чиновниками, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее, не только на нашем избирательном округе № 4, но и на территории всего города Орла.

И вот настал момент, когда мною принято обдуманное и взвешенное решение выдвинуть свою кандидатуру в Орловский областной Совет народных депутатов по нашему избирательному одномандатному округу №4.

Данное решение продиктовано целесообразностью привлечения большего количества денежных средств на нужды нашего избирательного округа. Ни для кого не секрет, что львиная доля налоговых поступлений, которые собираются в городе Орле, поступает именно в бюджет Орловской области, и лишь малая их часть направляется в бюджет города Орла. В предыдущие годы мне удавалось привлечь денежные средства на строительство новых участков дорог, второй очереди детского сада №93, ремонт дворовых территорий и т.д. только благодаря нашей с вами активной работе по обоснованию необходимости выделения денежных средств из бюджета Орловской области и из федерального бюджета.

Именно поэтому в случае моего избрания в 2021 г. в Орловский областной совет по округу №4 нам в последующие годы удастся привлечь еще больше денежных средств на наш округ, что позволит решить множество серьезных инфраструктурных и социальных проблем.

И конечно, одной из главных задач в случае моего избрания в облсовет будет являться инициирование пересмотра антинародных законов, которые были приняты молчаливым большинством депутатов облсовета предыдущих созывов, что в случае вашей поддержки позволит снизить налоговую и финансовую нагрузку на плечи всех жителей Орловской области.

А также мною совместно с активными жителями нашего региона будут разработаны новые областные законы, которые позволят снять административные и бюрократические барьеры для развития предпринимательства на территории всей Орловской области, что позволит создать новые высокооплачиваемые рабочие места за счет привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций в реальный сектор экономики нашего региона.

Также поделюсь с вами, уважаемые земляки, удивительным фактом: наш избирательный округ №4 входит в областной округ №4, причем такое совпадение в номерах только у нас, и уверен – это судьба!

Мне как истинному патриоту нашей малой родины – Орловщины искренне хочется, чтобы каждый из нас гордился тем, что живёт в замечательном и красивом городе, в области, где власть представляет интересы жителей, а не коррумпированных чиновников!

Однако, к сожалению, на сегодняшний день ситуация обратная: ежегодно тысячи жителей Орловской области уезжают из нашего региона в другие субъекты Российской Федерации из-за отсутствия рабочих мест с достойным доходом и перспектив личностного развития. В дальнейшем это может привести к потере субъектности, а именно, к присоединению территорий Орловской области к соседним регионам РФ.

Уважаемые земляки и жители нашего района! Я искренне надеюсь на вашу поддержку 19 сентября 2021 г., так как на нашем избирательном округе именно вы решите и выберете самого достойного кандидата, который будет представлять интересы жителей не только нашего одномандатного округа №4, а всей Орловской области!

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу № 4 Косогова Евгения Владимировича