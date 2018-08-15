Орёл повторяет удмуртскую авантюру?

№27 (520) от 15 августа 2018 г.

В одном из прошлых номеров «Орловская среда» рассказала о планах городских чиновников капитально отремонтировать мост Дружбы в Орле почти за 300 миллионов рублей. И о том, почему с резкой критикой этого проекта выступили общественники и специалисты в области мостостроения. По мнению экспертов, заявленная стоимость контракта может быть снижена почти в два раза, а фирму, получившую этот контракт, нельзя допускать до проведения работ.

На прошлой неделе тема получила продолжение: один из самых непримиримых критиков проекта – депутат Орловского горсовета Евгений Косогов – на пресс-конференции, организованной общественным движением «Граждане Орла», рассказал, почему он выступает против заключения муниципального контракта на ремонт моста Дружбы с компанией «РГС».

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов:

– Уважаемые земляки! Считаю необходимым донести до вас правдивую и объективную информацию в рамках планируемого проведения администрацией г. Орла капитального ремонта моста Дружбы.

Итак, мною была подана жалоба в УФАС Орловской области, в которой были приведены доводы, исключающие заключение договора с ООО «РГС» на проведение капитального ремонта моста Дружбы. Необходимо подчеркнуть, что на первом заседании в УФАС мы вместе с орловскими мостовиками В.А. Надуткиным и Д.В. Данилевичем привели аргументы, не позволяющие заключить договор с ООО «РГС» на законных основаниях. Однако в рамках заседания в УФАС Орловской области комиссия рассматривала данный контракт только на соответствие контракта Федеральному закону №44 (закон о госзакупках. – Прим. ред.), и, по нашему мнению, решение комиссии УФАС Орловской области было вынесено неправомерно.

Подтверждением данной точки зрения является тот факт, что в рамках заседания в УФАС представителем от администрации г. Орла начальником управления муниципальных закупок (УМЗ) Т.Ю. Дерябкиной были приобщены к делу документы, подтверждающие, что ранее один раз ООО «РГС» выполняло ремонт моста в Удмуртской республике, где данная компания была взята на субподряд ООО «Мостострой-12», которое проводило реконструкцию моста над водосбросным сооружением гидроузла Ижевского водохранилища. Согласно данным из письма УМЗ в ФАС, находящегося в деле, ООО «РГС» выполнило работы по этому мосту на 93% от суммы договора ООО «Мостострой-12» с заказчиком.

Мне было отказано в ознакомлении с этими документами, которые были возвращены Дерябкиной Т.Ю. по ее требованию. В материалах дела, просматриваемого мною сразу после заседания комиссии, копий этих документов не было, так как сотрудники УФАС их не сделали.

Пришлось самим выяснять, действительно ли ООО «РГС» имело право на законных основаниях выполнять на субподряде реконструкцию моста в Удмуртии.

Результат: через два месяца после заключения контракта Удмуртское УФАС провело проверку и вынесло решение о незаконности выбора в качестве подрядчика по реконструкции моста в Ижевске ООО «Мостострой-12». Четыре месяца спустя Арбитражный суд, проходящий по иску заказчика, подтвердил правоту УФАС. То есть «Мостострой-12», будучи нелегитимным подрядчиком на данном объекте, не имел права заключать субподрядный договор с ООО «РГС». Таким образом, документы представленные начальником УМЗ Дерябкиной Т.Ю., в подтверждение опыта работы ООО «РГС» не могли быть приняты УФАС Орловской области даже по формальным признакам. Также необходимо подчеркнуть, что решение Арбитражного суда и УФАС Республики Удмуртии не было обжаловано ни подрядной организацией, ни заказчиком, т.е. признаны ими.

Необходимо подчеркнуть, что проект капитального ремонта моста Дружбы не легитимен, так как гарантия на него, установленная контрактом, истекла еще в 2016 году, и на сегодняшний день нет документации, исполнение которой обеспечивало бы требуемое качество на весь жизненный цикл сооружения, как к тому обязывает законодательство. У заказчика было время на переработку проекта, а то, что этого не произошло, говорит о его компетенции. Также было произведено нелегитимное строительство моста в Удмуртской республике, что было доказано Арбитражным судом и УФАС Удмурдской республики. Договор на строительство моста в Удмуртии с подрядчиком был расторгнут по соглашению сторон, не был подписан акт приемки моста в эксплуатацию. На сегодняшний день мост отремонтирован, но до сих пор не сдан и существует без акта сдачи в эксплуатацию.

Кроме того, заявленный вид работ – капитальный ремонт моста Дружбы – идет вразрез с решением горсовета г. Орла от 30.03.17 г. и Генпланом, где запланировано проведение реконструкции моста Дружбы. Ссылки Т.Ю. Дерябкиной на постановления областной администрации и администрации г. Орла о виде строительства «капитальный ремонт» несостоятельны, так как РЕШЕНИЕ ГОРСОВЕТА И ГЕНПЛАН выше постановлений органов исполнительной власти. При реконструкции увеличивается балансовая стоимость объекта на сумму затрат, то есть, если сейчас мост стоит 20 миллионов рублей, то после реконструкции его стоимость составит 320 миллионов. С этой суммы будут исчисляться налоги. При капитальном ремонте расходы просто спишутся на «прочие», и стоимость моста так и останется 20 миллионов рублей. Соответственно, и налоги будут много меньше. В этом серьезное нарушение Налогового кодекса. Нарушение Бюджетного кодекса в том, что произойдет нецелевое использование бюджета (деньги на капитальный ремонт и на реконструкцию лежат на разных полках бюджета). Таким образом, произойдет искажение учета и отчетности по основным фондам.

При капитальном ремонте не должна меняться мощность моста, его грузоподъемность и несущая способность. А в проекте это происходит: длина и ширина, площадь моста увеличиваются на 18%. Кроме того, меняется (увеличивается) грузоподъемность и несущая способность.

Таким образом, по факту планируется реконструкция под названием капитальный ремонт. По Гражданскому кодексу это называется притворной сделкой.

Необходимо отметить, что на заседании в УФАС Орловской области мною представителю ООО «РГС» был задан вопрос, каким образом компания будет производить капитальный ремонта моста Дружбы, если у них нет опыта в мостостроении? Он, не стесняясь, ответил, что капремонт моста будет производить не ООО «РГС», а субподрядная организация ООО «Амурстальконструкция», которая завершала ремонт Беломестненского моста в Ливнах. Необходимо подчеркнуть, что мост в Ливнах был сдан на 1,5 года позже, чем было указано в договоре, а уже после сдачи начал разрушаться: по заявлению орловских мостовиков, ремонт моста в Ливнах был произведен некачественно.

Из всего вышесказанного возникает вопрос к власти: зачем руководство Орловской области и г. Орла открыто лоббирует интересы ООО «РГС», которое не имеет опыта в мостостроении, по закону не имело права участвовать в аукционе по ремонту моста Дружбы, которое отдает на субподряд ремонт моста ООО «Амурстальконструкция», которое, в свою очередь, некачественно произвело ремонт моста в Ливнах.

Особое внимание необходимо обратить на тот факт, что после завершения незаконного ремонта моста в Удмуртии буквально через полгода был отправлен в отставку губернатор Удмуртии Александр Соловьев, который на сегодняшний день находится под следствием за получение взяток и уже признал свою вину. Таким образом, у нас есть основания полагать, что в Удмуртии происходило нарушение законодательства РФ на самом высоком уровне, и поэтому в нарушение решения УФАС и Арбитражного суда Удмуртии мост был достроен, но не принят. Не исключено, что из-за совокупности подобных коррупционных примеров и был отправлен в отставку и взят под стражу глава Удмуртии Александр Соловьев.

Отсюда возникает вопрос: неужели на сегодняшний день в Орловской области коррупционная история с ремонтом моста, по сути, повторяется, и руководство региона не отдает себе отсчета, что также может быть отправлено в отставку и взято под стражу? Мы призываем врио губернатора Орловской области Клычкова А.Е. одуматься и приостановить проведение незаконного капитального ремонта моста Дружбы с коррупционной составляющей.

От редакции:

Полагаем, аргументы депутата Косогова являются более чем убедительными для того, чтобы городские власти прислушались к ним и пересмотрели планы по капремонту моста Дружбы. Однако сомневаемся, что это произойдет, тем более что лоббирование подобных контрактов с участием сомнительных подрядчиков для Орла не новость: с приходом к управлению регионом губернаторов-варягов подобные проекты в многострадальной Орловской области осуществляются регулярно. Достаточно вспомнить строительство канализационного коллектора в центре Орла фирмой-однодневкой «Гаджет» или поставку пластиковых китайских бочек вместо дорогостоящего очистного оборудования на станцию обезжелезивания при Александре Козлове, варварскую реконструкцию улицы Ленина или грабительскую стройку орловского «Титаника» при Вадиме Потомском… Все эти сомнительные предприятия заканчивались скандалами и уголовными делами, однако выводов в высоких кабинетах городской и областной власти, похоже так никто и не сделал: как показывает история с капремонтом моста Дружбы, авантюры, за которые приходится расплачиваться орловским налогоплательщикам, продолжаются…

К сведению:

«Сергей Полевиков являлся гендиректором и учредителем ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК), которое было концессионером в проекте по возведению мостовых переходов через реки Каму и Буй. ООО «Мостострой-12», подконтрольное бизнесменам, в свою очередь, являлось подрядчиком работ. Напомним, именно эти проекты легли в основу уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртской республики Александра Соловьева. По данным СКР, в 2014-2016 годах высокопоставленный чиновник получил от представителей компаний, осуществлявших строительство мостовых переходов, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли в коммерческой организации».

«Правда УрФО»