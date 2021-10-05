5 октября 2021



Орёлстат приглашает орловцев стать переписчиками

В следующую пятницу стартует очередная Всероссийская перепись населения (ВПН). Впервые за время их проведения ответить на вопросы анкеты можно будет самостоятельно через сайт «Госуслуги». Но останутся и те, кому потребуется помощь переписчиков. Им может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение. Часто переписчиками работают студенты – свое участие в переписи они смогут продемонстрировать в резюме как показатель гражданской активности, организованности и хороших коммуникативных способностей.

Всех заинтересованных просят обращаться в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстат) по электронному адресу nаselen@orel.gks.ru или по телефону (4862) 42-74-57.

До начала основного этапа переписи – то есть до 15 октября 2021 года, – с кандидатами свяжутся, чтобы уточнить актуальность поданной заявки. Занятость составит один месяц – до 14 ноября 2021 года. На это время с переписчиками будет составлен гражданско-правовой договор, зарплата – 18 тысяч рублей.

Каждому переписчику для работы будет предоставлен переписной участок, на котором проживает приблизительно 550 человек.

В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о населении. Кроме того, будет запрещено выполнять какие-либо иные функции, кроме установленных гражданско-правовым договором, а также запрещено распространять рекламную или иную продукцию и материалы, кроме выданных Орелстатом.

 

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Опубликовано 05 Окт 2021 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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