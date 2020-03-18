Особенности корпоративного развития

№10 (589) от 18 марта 2020 г.

В понедельник на заседании комитета облсовета по экономической политике говорили о том, чего нет. То есть об инвестициях. Руководитель областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев попытался отчитаться перед депутатами об итогах деятельности своего подразделения в 2019 году. Одновременно на этом же заседании председатель КСП Орловской области Иван Левин представил отчет о деятельности Корпорации развития Орловской области, которая, как и упомянутый выше департамент, должна привлекать в регион инвесторов и инвестиции. И если Антонцев упирал на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Мценске как на выдающееся достижение чиновников в области инвестиционной политики, то депутатов больше интересовали достижения Корпорации развития и ее детища – индустриального парка «Зеленая роща», расположенного все в том же Мценском районе. И здесь, увы, ничего выдающегося обнаружить не удалось. Кроме зарплат руководителей корпорации.

Все, что нажито непосильным трудом…

Интерес депутатов к деятельности странной структуры под названием «Корпорация развития Орловской области» не случаен: созданная восемь лет назад, еще во времена губернатора Александра Козлова, эта организация в результате неустанных трудов ее руководства и сотрудников сумела привлечь на орловскую землю целых двух резидентов индустриального парка и при этом потратить десятки миллионов бюджетных рублей. На что именно – подробно сообщается в отчете КСП.

О результатах проверки деятельности Корпорации развития Контрольно-счетной палатой Орловской области мы уже вкратце информировали наших читателей. Напомним, проверка касалась периода с 1 января 2018 года по 1 октября 2019 года. Как уже сообщалось ранее, ревизоры констатировали, что деятельность корпорации развития является планово убыточной, при этом расходы компании год от года только увеличиваются. В 2018 году они, например, составили 14,7 млн рублей, а только за девять месяцев 2019-го – 17,5 млн рублей. При этом половина всей суммы расходов ушла на зарплату сотрудников. А почти половина от этой половины – на зарплату начальства: фонд оплаты труда генерального директора составил 22,6% от общего фонда оплаты труда общества в 2018 г., за 9 месяцев 2019 г. – 21,3%.

Думаем, нашим читателям, которые одновременно являются и налогоплательщиками, будет интересно узнать, кто, как и, главное, с каким результатом тратил наши деньги в Корпорации развития Орловской области.

Итак, посмотрим подробный отчет КСП в части расходов этой замечательной организации. Начнем, разумеется, с зарплаты.

Итак, в 2018 году среднесписочная численность работников Корпорации развития составляла 13,5 штатных единицы. За 12 месяцев им заплатили 9 миллионов 201 тысячу рублей. В 2019 году штат Корпорации вырос до 16,2 единицы, а фонд оплаты труда увеличился вдвое: за 9 месяцев прошлого года на зарплаты потратили уже 14 миллионов 692 тысячи рублей.

При этом зарплаты директоров (а их в проверяемом периоде было двое) оказались неравнозначны. Так, возглавлявшая Корпорацию с августа 2017 года по июль 2018 года Ольга Бочмаго получала оклад в 70 тысяч рублей. Такой же оклад назначили и сменившему ее Алексею Илясову – прибывшему к нам из Москвы протеже губернатора Клычкова. Правда, эти смешные по московским меркам деньги Илясов получал недолго. Уже в октябре 2018-го тогда еще замгубернатора Бударин заключил с Илясовым дополнительное соглашение к трудовому договору и установил ему оклад в 300 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году Илясову как иногороднему работнику компенсировали расходы по аренде жилья в сумме 120 тысяч рублей. Если учесть, что на должность он заступил с 24 июля 2018 года, то получается, что наемная квартира стоила гендиректору 24-25 тысяч рублей в месяц.

В 2019-м иногородних сотрудников в корпорации прибавилось: три штатные единицы, за счет которых увеличилось число работников по сравнению с 2018 годом и, соответственно, выросли расходы, оказались приезжими начальниками. Господин А. Горяинов занял должность заместителя гендиректора и получил компенсацию за наем жилья в сумме 162 тысячи рублей. В. Габитов – начальник управления стратегического маркетинга (!), руководитель некоего проекта, обошелся корпорации куда дешевле – всего в 12,5 тысячи, а еще один зам Илясова – господин Шин – потратил в проверяемом периоде на аренду квартиры 29,7 тысячи рублей, которые ему благополучно возместили.

За что отдали миллион?

Кстати, именно господин Шин в свое время презентовал орловцам одиозный символ Нового, 2020 года – Соловья Разбойника, порожденного как раз в недрах Корпорации Орловской области и вызвавшего шквал общественного возмущения. Попытка депутата Виталия Рыбакова выяснить, во сколько бюджетных рублей обошлась разработка «соловьиного» бренда, закончилась ничем: по словам нового директора корпорации Михаила Панченко, которому пришлось отвечать на вопрос Рыбакова, ему якобы было предложено задним числом заплатить 50 тысяч рублей по договору за услуги некоего таинственного художника из Союзмультфильма, но благородный директор отказался. Может быть, и так. Но вот ведь что любопытно. В материалах КСП есть информация о наличии кредиторской задолженности Корпорации в сумме один миллион рублей перед небезызвестным фондом «Культурное движение», одним из учредителей которого является опять же небезызвестный орловский дизайнер Елена Шаренкова. Задолженность к 20 декабря 2019 года была погашена. При этом, как отмечено в материалах КСП, акт на один миллион рублей был выставлен после завершения конкурса «Молодые кадры Орловщины» 4 декабря 2019 года. На эту дату стоит обратить внимание. Во-первых, потому что конкурс проходил с 8 июля по 15 ноября, а во-вторых, потому что не очень понятно, какое отношение к конкурсу «Молодые кадры Орловщины» имеют как фонд «Культурное движение», так и Корпорация развития Орловской области? На наш взгляд, никакого. А вот если учесть, что презентация Соловья Разбойника, неизвестно кем придуманного и нарисованного, прошла 2 декабря в Корпорации развития, и что через два дня появился этот самый акт – как мы понимаем, акт о неких работах или услугах, оказанных фондом «Культурное движение» Корпорации развития, то может быть, и найдется ответ на вопрос депутата Рыбакова. Если наша версия выглядит очень уж фантастической, у руководства корпорации развития есть прекрасная возможность ее опровергнуть, предоставив журналистам четкую информацию: за что конкретно Корпорация заплатила фонду «Культурное движение» один миллион рублей.

Овчинка выделки не стоит?

Разобравшись с зарплатами экс-директоров и пока не разобравшись с перечислением миллиона рублей культурному фонду, перейдем, собственно, к главному. То есть попытаемся ответить на вопрос, а стоила ли овчинка выделки? За что, собственно, получали свои деньги топ-менеджеры Корпорации и за что, собственно, платили орловские налогоплательщики?

Опять же напомним читателям, что за время существования АО «Корпорация развития Орловской области» эта чудесная структура получила из областного бюджета, то есть из нашего с вами кармана, ни много ни мало – 46,9 миллиона рублей субсидий. Плюс еще 33 миллиона рублей из Дорожного фонда Орловской области на возмещение затрат, понесенных Корпорацией на строительство дорожной инфраструктуры. Но и это еще не все. Как выяснили аудиторы КСП, в декабре 2018 года правительство области внесло изменения в Порядок субсидирования, а департамент экономического развития и инвестиционной деятельности заключил с Корпорацией развития три соглашения о предоставлении последней субсидий в размере 18,9 миллиона рублей для возмещения затрат «на обеспечение производственной площадки – индустриальный парк «Зеленая роща». Примечательно, что в перечень этих затрат были включены работы, произведенные еще в 2011-2013 годах (например, валка деревьев, проектирование, общестроительные работы, пусконаладка, ввод объектов), которые до последнего времени никто и не думал компенсировать. А в 2019 году вдруг решили исправить ошибку. Таким образом, за все время своего существования Корпорация развития получила от орловских налогоплательщиков без малого 100 миллионов рублей. А что дала взамен?

Как уже говорилось, двух резидентов «Зеленой рощи». При этом, как отмечается в материалах КСП, положительным результатом деятельности Корпорации считается в числе прочего поступление налогов от деятельности привлеченных инвесторов в местный и федеральный бюджеты и создание рабочих мест. Резиденты индустриального парка – ООО «Центральная крупяная компания» (ЦКК) и ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов», работающие в Орловской области с 2015 года, обеспечили создание соответственно 311 и 60 рабочих мест. Что касается налоговых отчислений, то с 2015 по 2018 год совокупный объем налогов, перечисленных резидентами в бюджеты разных уровней, составил 100 миллионов рублей. Из них в областной бюджет поступило 42 миллиона 130 тысяч рублей. Повторим: из областного бюджета Корпорации развития было перечислено порядка 100 миллионов. И подозреваем, что бюджетные деньги будут вкачиваться в эту мутную структуру и дальше. А она будет крутить их на депозитах, давать взаймы под проценты, тратить на разработку идиотских брендов, оплачивать командировки и съемные квартиры приезжих начальников, назначать им оклады с пятью нулями, а потом по-тихому увольнять и принимать на работу новых… Потому что иначе нельзя – корпоративное «развитие» ведь должно быть непрерывным, верно?

Федор Крюков