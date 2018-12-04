4 декабря 2018



Остановку у школы №26 все же обустроят

Остановку общественного транспорта по многочисленным просьбам орловцев обустроят у дома №52 по ул. Розы Люксембург. Расстояние от нее до школы №26 составляет порядка 200 метров, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Стали известны и некоторые детали. В частности, на остановке будет заездной карман, пешеходное ограждение, информационное табло с указанием времени прибытия транспорта, необходимая дорожная разметка. Глубина заездного кармана составит 3,5 м (за счет демонтажа «зеленой» зоны), ширина — 30 м. Обустроят новый остановочный павильон уже в 2019 году.

 

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Опубликовано 04 Дек 2018 в 17:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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