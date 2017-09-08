От Орла до Москвы пустят третью «ласточку»

Еще одна «Ласточка» будет курсировать между Москвой и Орлом с 1 декабря. Скоростной электропоезд «Ласточка» заменит «Дневной экспресс» №745/746, который назначался на период массовых пассажирских перевозок. При этом расписание останется прежним. Таким образом, ежедневно на этом маршруте будет три «Ласточки».

Из Москвы скоростной поезд №719 начнет отправляться с 1 декабря в 14:10 и прибывать в Орел в 18:20, а в обратном направлении «Ласточка» №720 будет уходить в рейс со 2 декабря в 7:00 и прибывать на Курский вокзал столицы в 11:10. Сохранятся и привычные остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Мценск, Скуратово, Серпухов и Тула-1.

«Ласточка» состоит из 5 вагонов с местами для сидения, в том числе для маломобильных граждан. Поезд входит в систему динамического ценообразования и на него доступна электронная регистрация.