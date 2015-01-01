Отключение света в центре города было вызвано паводком

Во время весеннего половодья перебои в электричестве возникали на Наугорском шоссе, в центральной части Орла и на некоторых окраинных участках. Начальник управления коммунальным хозяйством города Светлана Климова заверила, что все неполадки устранялись оперативно. Она пояснила, что в течение этой недели недели освещение будет восстанавливаться в центральной части города, в том числе на набережных. По ее словам, заблаговременно до паводка освещение было разобрано. Однако некоторые кабели все же оказались замочены. В настоящее время специалисты тестируют освещение.

Сити-менеджер Александр Муромский обратил внимание УКХ на перегоревшие светильники на Ленинском мосту и поручил это исправить в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 18 Апр 2018 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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