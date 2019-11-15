Памятники природы наконец-то внесут в реестр

Данные о еще 56 природных территориях внесены в ЕГРН. Президент России распорядился определить четкие границы и внести сведения о заповедных территориях до 1 января 2022 года. Данная работа требует высокой квалификации специалистов, а также современных технологий и опыта проведения подобных работ.

Теперь более полусотни объектов имеют границы, что позволит не только сохранить территориальную целостность, но и защитить природную среду, растительный и животный мир.

Все сведения об особо охраняемых территориях федерального значения будут внесены в ЕГРН к 2022 году. Для работ создана специальная группа, которая будет координировать и взаимодействовать между ведомствами Минприроды России. Также работа группы будет заключаться непосредственно во внесении сведений о местоположении границ в реестр недвижимости, а также анализ всей имеющейся информации и наличия документов. Сведения о местоположении границ охраняемых природных территорий должны соответствовать установленным требованиям к их графическому описанию и точности определения координат характерных точек границ.

Состав группы включает специалистов Кадастровой палаты, Минприроды, Росреестра, Рослесхоза, Росимущества и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.

В перечень особо охраняемых территорий входят заповедники, национальные парки, заказники, ботанические сады. Некоторые из них принадлежат к категории объектов Всемирного природного наследия. В России 11 таких объектов. В их состав входят 13 заповедников, семь национальных парков, три федеральных заказника, несколько памятников природы и буферные зоны заповедников. Среди уникальных природных объектов России – озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, Плато Путорана и другие памятники природы.

Кадастровая палата уже подготовила и направила в Минприроды перечень местных систем координат, используемых для ведения ЕГРН на территории кадастровых округов, в пределах которых расположены особо охраняемые территории федерального значения. На данный момент внесены сведения 56 природных территорий, которые занимают 18% от всего количества планируемых для внесения в реестр. Сведения об этом подтверждает Минприрода на своем сайте. Предстоит определить границы еще 253 особо охраняемых природных территорий.

В 2019 году в реестр недвижимости были внесены сведения о восьми особо охраняемых природных территориях: ГПЗ «Азас», ГПЗ «Столбы», «Хингано-Архаринский» заказник, ГПЗ «Брянский лес», ГПЗ «Кологривский лес» им М.Г. Синицына», ГПЗ «Приокско-Террасный имени М.А. Заблоцкого», НП «Мещерский», ГПЗ «Бастак».

«Закрепление границ в госреестре недвижимости особенно важно для сохранения природного достояния России, поскольку защищает уникальные природные объекты от вырубки леса, самостроя и других нарушений природоохранного законодательства, – отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты, член рабочей группы Минприроды России Марина Семёнова. – Кроме того, отсутствие в реестре недвижимости информации о природных территориях может привести к ошибкам, связанным с предоставлением земельных участков органами местного самоуправления, и, как следствие, ущербу, наносимому уникальным объектам».

На прошедшем заседании группы специалистов обсудили подготовку документов, необходимых для принятия Правительством Российской Федерации решения о создании особо охраняемых природных территорий, а также для внесения этих территорий в ЕГРН. В ходе встречи было решено по какой схеме будет проходить взаимодействие всех задействованных структур. Специалисты определяют координаты характерных точек границ природных объектов федерального значения и подготовят графические описания местоположения границ.

Если имеются собственники и пользователи участков, которые вошли в официально в установленные границы национальных парков, государственных природных заказников, памятников природы, то они обязаны соблюдать строгие правила и ограничения при использовании принадлежащих им земель.