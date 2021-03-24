Параллельные регионы: что роднит Орел и Пензу

№10 (634) от 24 марта 2021 г.

В минувшее воскресенье Следственный комитет России сообщил о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Новость немедленно распространилась в орловских СМИ: во-первых, Белозерцев родом из Орловской области (уроженец Ливенского района), а во-вторых, еще совсем недавно пензенский губернатор числился если не в друзьях, то в наставниках главы Орловской области Андрея Клычкова. Последний, кстати, еще будучи врио губернатора, намеревался перенимать пензенский опыт в различных сферах жизнедеятельности региона – в том числе и в здравоохранении, на чем, собственно, и погорел губернатор Белозерцев.

Взятки, растраты, вбросы…

Итак, согласно официальному сообщению СКР, Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области, – сообщается в официальном пресс-релизе Следственного комитета. – Во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски».

Кстати, во время обысков в доме губернатора Белозерцева обнаружили 420 миллионов рублей наличными.

Дальше – больше. Уже в понедельник федеральные СМИ сообщили, что Белозерцева проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых бюджет Пензенской области мог потерять около 3 миллиардов рублей.

По информации газеты «Коммерсант», «счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд рублей. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах. Самые серьезные – более чем на 1,5 млрд рублей – были обнаружены при реализации федеральных целевых программ», – сообщил источник издания, добавив, что все это может стать основанием для того, чтобы в уголовном деле появились эпизоды превышения должностных полномочий, злоупотребления ими или халатности (ст. 286, 285 или 293 УК)».

В тот же день пензенские следователи возбудили уголовное дело о фальсификации итогов голосования на выборах губернатора региона в 2020 году против бывшего председателя участковой избирательной комиссии (ст. 142.1 УК).

Как сообщается на сайте регионального СК, «по данным следствия, 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, во время проведения выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва, в Бессоновском районе председатель УИК «собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования». При этом в СК уверяют, что председатель УИК знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека.

«После этого председатель местного избиркома совместно с другими членами комиссии, «неосведомленными о противоправных действиях последней», неверно подсчитала голоса и внесла в протокол «несоответствующие действительным итогам голосования сведения, с учетом не менее 662 избирателей, фактически не явившихся на избирательный участок и не участвовавших в выборах», сообщили в Следственном комитете.

Заметим, губернаторские выборы 2020 года были для Белозерцева вторыми в его карьере. Пензенскую область он возглавлял с 2015 года, а до того, в 2012–2015 годах он был председателем Законодательного собрания Пензенской области, с 2011 по 2015 год руководил пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Выборы-2020 Иван Белозерцев выиграл с великолепным результатом, набрав 78,7% голосов избирателей. Как выясняется теперь, этот результат был несколько преувеличенным.

Запомним изложенную выше информацию, чтобы чуть ниже провести некоторые параллели, а пока обратимся к событиям трехлетней давности.

Встреча в Пензе

В конце мая 2018 года в Пензу прибыла большая делегация из Орловской области. Возглавлял ее врио губернатора Андрей Клычков. Как сообщали тогда пензенские СМИ, «интерес двух регионов друг к другу возник на Петербуржском экономическом форуме, где буквально неделю назад заключили соглашение о сотрудничестве. И вот первый официальный визит. Первая встреча в двустороннем формате прошла в дружеской атмосфере. Андрей Клычков передал Ивану Белозерцеву привет от земляков, поскольку пензенский губернатор родом с Орловщины. Сегодня в планах – детальное изучение накопленного в Пензенском регионе опыта. «Мы видим, что под вашим руководством Пензенская область достигла высоких результатов по многим направлениям. Вы лидеры по направлениям в сфере промышленности, IT-технологий, жилищного строительства. Мы запланировали посещение умной поликлиники – посмотреть ваш передовой опыт…», – подчеркнул врио губернатора Орловской области». (https://russia58.tv/news/198479/)

Передовой опыт перенимали ни много ни мало – 30 орловских чиновников, депутатов и, как писала пензенская пресса, «деятелей культуры». За чей счет ездила в Пензу внушительная орловская делегация, мы пока не знаем (но не теряем надежды выяснить), но, кто бы ни оплачивал поездку – бюджет или спонсоры, – обошлась она явно недешево. В числе вояжеров мы, к сожалению, не обнаружили ни одного «деятеля культуры», зато идентифицировали по фото других выдающихся деятелей: спикера облсовета, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Музалевского, вице-спикера Михаила Вдовина, тогдашнего главу Орловского района, а ныне мэра города Орла Юрия Парахина, экс-руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и т.д., ныне осужденного по уголовной статье Дениса Блохина, руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина, бывшего руководителя департамента промышленности Геннадия Парахина, опять бывшего руководителя департамента информационных технологий Юрия Урсу, главного финансиста правительства Орловской области Вадима Тарасова, приятную во всех отношениях даму – руководителя департамента соцзащиты Ирину Гаврилину, бывшего зампреда областного правительства по АПК Дмитрия Бутусова – словом, лучших людей Орловщины времен правления Потомского-Клычкова.

Итак, что показал пензенский губернатор орловскому врио и его многочисленной свите? Об этом, не скрывая восторга, сообщал сам Клычков в социальных сетях. Цитируем:

«Впечатлений, планов, идей после знакомства с Пензенской областью – очень много… Главной целью визита стал обмен опытом. Нам было интересно всё: АПК, промышленность, строительство, IT-индустрия… Деловое любопытство удовлетворили сполна.

Начали с социальной сферы. Орловская делегация посетила областной центр экстренной медицинской помощи, много важного узнав о работе единой диспетчерской службы скорой медпомощи.

Затем мы побывали в одном из крупнейших центров спортивной и художественной гимнастики России – во Дворце спорта «Буртасы», выпускники которого завоевали 14 медалей на олимпийских играх. 40 тыс. кв. метров, все условия для проживания, питания, тренировок…

После знакомства с работой детского технопарка «Кванториум» идея создания такой организации на Орловщине засияла ещё ярче… Кроме того, посетили областную филармонию и киноконцертный зал «Пенза», построенные в рамках празднования 350-летия г. Пензы…

Пенза показала себя действительно на высоте. Касается это и технологий. В частности, деятельности ЗАО «Научно-производственное предприятие МедИнж», специализирующегося на разработке и серийном производстве изделий для хирургии. 70% протезов клапанов сердца, имплантированных в нашей стране, изготовлено на этом предприятии. Кроме того, продукция «МедИнж» экспортируется в 25 стран мира…

В свете реализации на Орловщине губернаторских программ «Наш дом комфортная среда» и «Ответственный застройщик» полезно было побывать в развивающихся жилых комплексах «Фаворит» и «Спутник».

Много значимого увидели своими глазами, обсудили колоссальное количество тем и вопросов. Главное, поговорили о том, как объединить усилия, сделать и конкуренцию, и кооперацию максимально справедливыми, взаимовыгодными.

Мне кажется, именно о таком опыте сотрудничества регионов, которые должны занять уникальные позиции на производственной карте России, очень часто говорится на федеральном уровне.

Если коротко, от соглашения о сотрудничестве, заключенного в рамках XXII ПМЭФ, активно перешли к дружбе между двумя субъектами РФ. И, надеюсь, между главами регионов. Губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев, кстати, родом из ливенского села Бараново. Он подчеркнул, что Пенза и Орловщина крайне заинтересованы друг в друге.

Общие корни многое значат… С радостью пригласил коллег с ответным визитом в наш регион. Надеюсь, очередная встреча состоится уже в августе». (конец цитаты).

Ответная встреча действительно состоялась – в августе 2018 года в Орловскую область приезжала более чем внушительная делегация из Пензы во главе с губернатором Белозерцевым, а перед этим в Пензе две стороны подписали План мероприятий по реализации Соглашения между правительством Пензенской области и правительством Орловской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы. Как был реализован этот план, нам опять же неизвестно, зато известно, что во время визита в Пензу орловская делегация переняла у пензенских чиновников опыт работы «в сфере сельского хозяйства, дорожного строительства, здравоохранения и управления финансами».

Мы не знаем, был ли использован именно пензенский опыт в деятельности орловских чиновников, зато теперь точно знаем, что опытные подчиненные Белозерцева в своей выдающейся деятельности допустили множественные нарушения и злоупотребления, сумма которых, как уже говорилось выше, составила почти три миллиарда рублей. Причем половина нарушений приходится на деятельность при реализации федеральных программ. И вот теперь самое время провести параллели, как мы и обещали.

Про разницу в ценах

О задержании Ивана Белозерцева и проверке его на причастность к злоупотреблениям и растрате бюджетных средств СМИ сообщили 21-22 марта. И 22 же марта Контрольно-счетная палата Орловской области опубликовала официальную информацию о результатах проведенного анализа закупок товаров (работ, услуг), осуществленных в рамках национальных проектов в Орловской области. Как следует из этой информации, закупки осуществлялись, мягко говоря, неэффективно. При этом большинство нарушений выявлены в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение», что и заставляет провести параллель с губернатором Белозрецевым и его деятельностью как раз в этой сфере. Итак, процитируем выдержки из отчета КСП Орловской области (советуем прочитать до конца, хотя это и не просто).

«В ходе сравнительного анализа средних закупочных цен приобретенных товаров установлено, что закупочные цены на отдельные товары на 7 – 80% превышают цены на рынке. При этом отмечены признаки ограничения конкуренции по закупкам. Заказчиками не исследовалось ценообразование на рынке соответствующих групп товаров, что привело к значительной разнице в стоимости закупки идентичных товаров в рамках заключенных в один период времени договоров. В результате чего не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств.

Также отмечен большой объем закупок у единственного поставщика в результате признания аукционов (конкурсов) несостоявшимися, т.к. была подана единственная заявка. В текущем периоде 2020 года доля таких закупок составила 43,5% от общего объема закупок.

По результатам анализа закупок в рамках реализации национальных проектов в Орловской области в 2020 году отмечены следующие признаки неэффективности закупок.

1) Заказчиками устанавливались требования к поставке (крупной партией в короткие сроки), которые могли ограничить конкуренцию на торгах, что оказывает влияние на эффективность закупок.

Так, Департамент здравоохранения Орловской области в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» осуществлял закупку лекарственных препаратов для медицинского применения с целью льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Орловской области в 2020 году. При этом торги на сумму 102,2 млн. рублей не состоялись, в результате чего государственные контракты были заключены с единственным поставщиком, экономия бюджетных средств отсутствовала.

По результату анализа закупок отмечено, что Департамент здравоохранения в документации на закупки установил требования к поставке товара, которые удовлетворяют малое количество потенциальных поставщиков, в основном это крупные фармацевтические кампании. Так, согласно аукционной документации поставка препарата «Тикагрелор» (653 016 шт.) на сумму 49 994,91 тыс. рублей (потребность на 2020 год) должна производится в место доставки (ГУП Орловской области «Орелфармация») одной партией в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта.

При этом фактически поставки лекарственных препаратов осуществлялись с нарушением указанных условий контрактов (нарушались сроки поставки, поставка осуществлялась отдельными партиями).

2) В рамках реализации региональных проектов отмечена значительная разница в цене по закупкам идентичных товаров, что влияет на эффективность закупок:

— в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» по результату совместных закупок бюджетными учреждениями здравоохранения «модульных фельдшерско-акушерских пунктов» (далее – ФАП) в марте 2020 года заключены договоры с ПАО «ОРЕЛТЕКМАШ» с ценой 97 857,60 тыс. рублей (цена одного ФАП до 800 человек – 3 374,4 тыс. рублей). При этом в июле 2020 года по аналогичному предмету закупки заключены договоры с ООО «БизнесСтройКомплекс» с ценой 39 900,0 тыс. рублей (цена одного ФАП до 800 человек – 3 990,0 тыс. рублей), т.е. разница в цене по договорам составила 6,2 млн рублей;

— в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» заключен контракт с ИП Королевым К.С. на поставку медицинского оборудования аппарата для искусственной вентиляции легких на сумму 10 218,62 тыс. рублей (2 554,66 тыс. рублей за 1 шт.), при этом в том же периоде у того же поставщика БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» закупила аналогичное оборудование по цене 2 200,00 тыс. рублей (2 шт). Разница в цене сложилась на сумму 1,4 млн рублей.

4) В рамках эффективности осуществляемых закупок на поставку медицинского оборудования проведён сравнительный анализ средних закупочных цен учреждений Орловской области по отдельным товарам (выборочно) с ценами на рынке.

По результату отмечена разница в цене по аналогичным товарам.

Так, в 2020 году по закупкам в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» средние закупочные цены на отдельные товары превышают цены на рынке.

Наибольшая разница в цене относительно цен на рынке сложилась при совместной закупке (БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко», БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ») системы ультразвуковой PHILIPS Affiniti 70 (США, 2019) (3 шт.) – на 8 589,3 тыс. рублей (26% от цены контракта). Заказчиками контракты заключены без конкурентных торгов с единственным поставщиком индивидуальным предпринимателем Рыжовым Сергеем Евгеньевичем.

По закупкам в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» сложилась аналогичная ситуация. Заказчиком БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер»:

— по результату закупки заключен контракт с ИП Рыжовым С.Е. на поставку роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики на сумму 60 450,0 тыс. рублей, при этом по результату анализа разница в цене относительно цены на рынке сложилась на сумму 16 426,2 тыс. рублей (27% от цены контракта);

— по результату закупки заключен контракт с ООО «БИМК-Кардио-Волга» на поставку мультиспирального компьютерного томографа на сумму 63 705,35 тыс. рублей, при этом по результату анализа разница в цене относительно цены на рынке сложилась на сумму 11 505,4 тыс. рублей (18% от цены контракта).

Факты отклонения закупочных цен по отдельным закупкам, осуществленным в рамках нацпроекта «Здравоохранение», от цен на рынке установлены по результатам мониторинга за 2019 год.

При обосновании начальной (максимальной) цены контрактов заказчиками не исследуются должным образом ценовые предложения на рынке соответствующих товаров, не были учтены цены официальных дилеров на медицинское оборудование, с целью привлечения к закупочной деятельности юридических лиц с более низкой ценовой политикой и экономии бюджетных средств.

Тремя медицинскими учреждениями осуществлялись закупки 31 ед. функциональных трехсекционных кроватей на общую сумму 3015,92 тыс. рублей. Необоснованное завышение начально-максимальной цены контрактов привело к упущению возможности экономии бюджетных средств в сумме 452,84 тыс. рублей.

БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» на закупку 3 ед. оборудования обосновала НМЦК на оборудование для восстановления двигательной активности на сумму 1 474,4 тыс. рублей, контракт заключен по цене НМЦК. При этом, БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» аналогичное оборудование закупило по цене 1 043,63 тыс. рублей, или на 29,2% меньше. По результату анализа цена на рынке на аналогичный товар в 2019 году составляла 1 080,0 тыс. рублей (на 26,7% меньше), потенциальная (максимальная) экономия бюджетных средств в 2019 году могла составить 430,77 тыс. рублей (29,2%).

БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» на закупку комплекса диагностического для ультразвуковых исследований экспертного класса обосновала НМЦК на сумму 11 016,15 тыс. рублей, контракт заключен с единственным поставщиком (ИП Рыжов Сергей Евгеньевич) по цене НМЦК. При этом, в 2020 году БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» (совместная закупка 3 ед.) аналогичный товар был закуплен по цене 10 996,72 тыс. рублей за единицу, или на 0,18% меньше. По результату анализа цена на рынке на аналогичный товар составила 7 453,9 тыс. рублей (на 32,3% меньше), потенциальная (максимальная) экономия бюджетных средств в 2019 году могла составить 3 562,25 тыс. рублей.

Также, БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» на закупку комплекса ангиографического обосновала НМЦК на сумму 57 725,46 тыс. рублей (1 ед.), контракт заключен с единственным поставщиком (ООО «АФС МЕДИЦИНТЕХНИК») по цене НМЦК. При этом, по результату анализа цена на рынке на аналогичный товар составляла от 52 126,30 тыс. рублей, т.е. потенциальная (максимальная) экономия бюджетных средств в 2019 году могла составить 5 599,16 тыс. рублей (9,7%)».

На этом, пожалуй, остановимся и путем простых арифметических действий посчитаем, сколько бюджетных средств могли сэкономить, но не сэкономили (или растратили?) орловские чиновники. Если верить КСП, то из бюджета региона только на закупках по нацпроекту «Здравоохранение» «ушло» около 55 миллионов рублей. Как тут не вспомнить пензенского губернатора и его «медицинское» дело? А ведь есть еще социальная сфера, дороги, образование… Кстати, материалы проведенного экспертно-аналитического мероприятия КСП направила в прокуратуру Орловской области и правоохранительные органы, и не исключено, что там тоже проведут некие параллели.

Параллели пересекаются?

Если продолжать тему параллелей и «опыта», то можно было бы вспомнить и про выборы. Если Белозерцев набрал на губернаторских выборах в Пензенской области чуть менее 80% голосов, то Клычков в Орловской – чуть более 80%. В данном случае, скорее Белозерцев перенял опыт у Клычкова. Правда, как выяснилось, Белозерцев набрал голоса не совсем честно, и кто даст гарантию, что эта «параллель» не потянется и к Клычкову?

Отдельная тема – чиновники с подмоченной репутацией в окружении обоих губернаторов, те самые, которые передавали «опыт» и перенимали его, но об этом – в наших следующих публикациях.

И наконец, самая главная, на наш взгляд, параллель. Провести ее нам помог политолог из Пензы Александр Тузов, давший комментарий сайту «Клуб регионов». Вот что сказал господин Тузов о задержанном губернаторе Белозерцеве.

«Белозерцев, по его словам, сильно разочаровал жителей области, но произошло это задолго до его ареста. По словам Тузова, в первые три – четыре года губернатор был «абсолютно светлоликим человеком, который считал, что сдвинет горы», и вселял в людей оптимизм своими идеями и открытостью. «Но года через четыре его правления люди стали все больше разочаровываться, потому что ощущали, что слова улыбчивого классного парня, каким он себя представлял, начинают все больше расходиться с тем, что реально происходило на территории Пензенской области. А мы лидируем в России по вымиранию, плюс коронавирус показал, что очень многие вещи не были оптимизированы. У нас очень сильно выросла протестная активность, навальновщина, что показал недавний двухтысячный митинг, что нетипично для Пензенской области. Конфликт элит тоже очевиден. Думаю, что подсудимые, подследственные и уголовники в окружении губернатора, в том числе в кабинете его министров, в конце концов, привлекли внимание федерального центра к тому, что что-то в этом датско-мухосранском королевстве не ладно. Думаю, соответствующие организации и структуры стали пристальнее всматриваться в сурскую поляну и выявили нехорошие факты и тенденции, о которых сейчас не говорит только ленивый», — цитирует издание мнение политолога.

Согласитесь, картина будто списана с орловских реалий – за одним исключением: на Орловско-датское королевство федеральный центр внимание пока не обратил. Но еще не вечер. Ведь опыт у Пензы мы перенимали не зря, правда?