Пассажиры смогут совершать бесплатную пересадку на остановке «ТТП»

С 1 февраля 2021 года на реконструкцию закрывается Красный мост. Это внесёт определённые изменения в схему пассажирских перевозок.

Напомним, изменения коснутся 13 автобусных, 3 трамвайных и 2 троллейбусных маршрутов.

Новые схемы доступны для ознакомления на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Транспорт».

Трамвайно-троллейбусное депо на ул. Карачевской будет использоваться в качестве транспортного узла. Здесь жители смогут совершить пересадку с трамваев, которые следуют от завода «Химмаш», на автобусы. Эти автобусы поедут в Железнодорожный район по маршруту следования трамвая №1 до железнодорожного вокзала.

Пересадка бесплатная как из трамвая в автобус, так и наоборот при наличии сохраненного билета. Важно, что пересадка будет бесплатной в течение 30 минут, информирует администрация г. Орла.