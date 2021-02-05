5 февраля 2021



Перед драмтеатром опять построили фигуры из снега

Прямо со страниц сказок сошли «Три богатыря», «Соловей-разбойник», «Баба Яга» и «Конёк-горбунок». Они окружили высокий, трёхметровый «Замок». А с обеих его сторон выросли снежные горки для катания маленьких орловцев. В мэрии города попросили жителей бережно относиться к снежным фигурам и уважать чужой труд. В создании снежной красоты участвовали преподаватели и воспитанники орловских художественных училищ и школ, а также районных домов творчества.

 

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Опубликовано 05 Фев 2021 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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