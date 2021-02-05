Перед драмтеатром опять построили фигуры из снега

Прямо со страниц сказок сошли «Три богатыря», «Соловей-разбойник», «Баба Яга» и «Конёк-горбунок». Они окружили высокий, трёхметровый «Замок». А с обеих его сторон выросли снежные горки для катания маленьких орловцев. В мэрии города попросили жителей бережно относиться к снежным фигурам и уважать чужой труд. В создании снежной красоты участвовали преподаватели и воспитанники орловских художественных училищ и школ, а также районных домов творчества.