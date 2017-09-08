Перед выездом за границу орловчанам предлагают оплатить долги

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области
напоминает: во избежание проблем при пересечении границы во время новогодних и рождественских праздников необходимо
проверить наличие непогашенной задолженности по исполнительным
производствам.

Это можно сделать посредством сети Интернет через «Банк
данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России
fssprus.ru и на сайте УФССП России по Орловской области r57.fssprus.ru.
В случае обнаружения на сайте возбужденных в отношении вас
исполнительных производств необходимо позвонить по телефону в
территориальный отдел судебных приставов по месту жительства для
уточнения информации о наличии (отсутствии) долгов (если место
жительства и место регистрации разные, то необходимо обратиться в оба
отдела).
Перед покупкой билетов обязательно обратитесь в Управление ФССП России
по Орловской области для проверки факта снятия временного ограничения на
выезд из РФ (контактное лицо: Шарапова Ирина Владимировна, тел. (486) 72
63 76).
Наличие на руках платежного документа и постановлений
об окончании исполнительного производства и об отмене временного
ограничения на выезд из РФ не являются гарантией беспрепятственного пересечения границы. Снятие временного ограничения на выезд из РФ не происходит одномоментно сразу после оплаты.
Ограничение на выезд будет снято только после поступления постановления
в органы Пограничного контроля ФСБ России.
По информации пресс-службы Управления ФССП России
по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Дек 2017 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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