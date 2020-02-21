21 февраля 2020



Перевозчики попытались саботировать установку регистраторов в маршрутках

Орловские перевозчики попытались использовать вспышку коронавируса в Китае, как повод для того, чтобы отложить обязательную установку видеорегистраторов в салонах автобусов. Как пояснила зампред горсовета Раиса Дубровская, логика перевозчиков сводится к жалобе на перебои поставок оборудования из Китая, якобы из-за этого поставить регистраторы в марте этого года, как того требует контракт не получится.

Представитель администрации Дмитрий Ветров обратил внимание депутатов, что на то, чтобы подготовиться к выполнению требования контракта у перевозчиков было время с осени прошлого года. «Мы и так пошли им на уступки. Они должны регистрировать оборудование в МВД. И такое оборудование обошлось бы им не меньше 50 тысяч рублей за единицу. Мы же позволили им купить технику дешевле, — сказал представитель транспортного отдела управления городского хозяйства Дмитрий Ветров.

Мнения депутатов разделились. Проводивший комитет Тимур Нерушев предложил дать отсрочку на месяц, а депутат Наталья Кирдеева согласилась с представителем администрации и отметила, что приобрести регистраторы можно и в Орле. «Если бы перевозчики четко выполняли требования контрактов, я понимаю, — можно было бы пойти им навстречу. Но мы жители города продолжают жаловаться на несоблюдение графиков, хамство водителей, курение в салоне. А именно такие нарушения можно доказать с помощью видеорегистраторов», — отметила депутат.

При этом было отмечено, что часть перевозчиков необходимые приборы уже закупила и готова выпустить на маршруты автобусы с возможностью аудио и видеозаписи происходящего в салоне.

 

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Опубликовано 21 Фев 2020 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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