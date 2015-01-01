Петицию против строительства завода ПВХ подписало более 350 человек

На сайте «Местная петиция» ведется сбор подписей под обращением к президенту РФ с просьбой о запрете строительства и размещения в городской черте завода напольных ПВХ-покрытий компании «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток». Петиция создана 4 мая и за четыре дня против завода оставили свои подписи более 350 человек.

В обосновании соей позиции противники строительства завода пишут, что «мы рискуем получить в черте города, на преобладающей возвышенности, крупное полимерное производство, в состав выбросов которого входят вещества 1 и 2 класса опасности. У предприятия планируется 23 источника загрязнения, 28 выбрасываемых ингредиентов, 4 группы суммации в заявленном количестве выбросов 76 тонн в год. По некоторым группам суммации в регионе отсутствуют сведения об уже имеющемся фоновом уровне загрязнения атмосферы (нет сводного тома ПДВ). Это станет критическим фактором риска для жизни и здоровья жителей города, учитывая, что Орёл и Орловская область занимают 5 строчку лидерства по онкозаболеваемости и 3 строчку смертности от онкозаболеваний в России», — отмечают создатели петиции.

Напомним, наше издание подробно освещало проблему строительства завода в своих публикациях: «Завод на три буквы «, «Народ не безмолвствует«, «Как «сдали» Орел«, «Дышите глубже!«.