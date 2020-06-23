23 июня 2020



ПФР напомнил орловцам, как подтвердить статус предпенсионера

Сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста, формируются в Пенсионном фонде России. Эти данные необходимы органам власти, ведомствам и работодателям для предоставления соответствующих льгот гражданам.

Пресс-служба ПФР напоминает, что справку об отнесении к предпенсионерам можно получить в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. В условиях сложной эпидемиологической ситуации, данный сервис позволит гражданам получать необходимые справки в ПФР, не нарушая режима самоизоляции. Важно отметить, что электронный документ, подписанный электронно-цифровой подписью, равнозначен документу на бумажном носителе.

Справку в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи, используемой на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, — Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

 

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Опубликовано 23 Июн 2020 в 14:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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