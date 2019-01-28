28 января 2019



ПФР— о правах «предпенсионеров»

С 2019 года вводятся новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста, информирует региональное отделение ПФР.

Так, в отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.
По общему правилу большинство предпенсионных льгот будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Это значит, что с 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Более подробно обо всех социальных льготах и гарантиях, предусмотренных для предпенсионеров, можно узнать на официальном сайте ПФР в разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе».

 

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Опубликовано 28 Янв 2019 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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