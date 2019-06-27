По инициативе ОНФ в Орле ликвидирована свалка на ул. Родзевича–Белевича

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в администрацию города Орла ликвидирована несанкционированная свалка мусора на территории лесопарковой зоны между домами №7 и №3 по улице Родзевича-Белевича. Ранее данная свалка была отмечена гражданами на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Ранее активисты Народного фронта выезжали на место несанкционированной свалки. Было отмечено, что мусор на протяжении долгого времени ссыпали в овраг. Такая ситуация возникла с того момента, когда по обеим сторонам были построены новые многоэтажки. Рядом располагаются детские площадки. На данный момент мусор вывезен. Место свалки засыпано землей.

Сейчас на интерактивной карте свалок 215 точек в Орловской области. Это места несанкционированного складирования мусора, отмеченные активистами Народного фронта и неравнодушными гражданами. На сегодняшний день при взаимодействии с орловской природоохранной прокуратурой удалось ликвидировать 104 свалки, информирует региональное отделение ОНФ.