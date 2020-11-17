По мотивам «клычковского» бестселлера

№40 (619) от 18 ноября 2020 г.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, не дождавшись окончания «ударной пятилетки», решил громко заявить всему миру о своих успехах в подъеме экономики региона по итогам трёх лет.

Многосерийный фильм о губернаторской «трёхлетке», снятый в период ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, вызвал у орловских зрителей весьма противоречивые чувства: горькую усмешку, раздражение, кто-то — самый оптимистичный – даже посмеялся.

После просмотра клычковского «бестселлера» у нас сложилось впечатление, что губернатор провел в изоляции не пару-тройку недель, а все три года не выглядывал из окна своего кабинета. В противном случае он мог бы заметить там жителей области, оставшихся один на один с катастрофической ситуацией в медицине, нехваткой врачей, лекарств и койко-мест, набирающую темпы безработицу, сокращение зарплат в социальных учреждениях, рост цен на товары первой необходимости и продукты.

Неунывающий губернатор, довольный тем, как за несколько сотен миллионов рублей «подмарафетили» городские скверы, парки и фонтаны, предпочел лишь вскользь затронуть острые животрепещущие проблемы социально-экономического состояния региона.

Океан инвестиций

Что ж, придется ему помогать. За последние три года численность населения Орловской области сократилась на 13,7 тысячи человек. Среднегодовая численность занятых в экономике региона ежегодно сокращалась на 7-10 тысяч человек.

По размерам инвестиций в основной капитал (55,9 млрд рублей в 2019 году) наш регион в разы уступает таким областям Центрального федерального округа, как Воронежская (298 млрд рублей), Белгородская (167,4 млрд рублей), Тульская (177,7 млрд рублей), Липецкая (155,0 млрд рублей), Курская (144,9 млрд рублей), Тамбовская (120,6 млрд рублей), Калужская (108,3 млрд рублей). Орловская область отстаёт по этому показателю также и от Владимирской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей.

Доля инвестиций иностранных компаний в основной капитал экономики Орловской области в 2019 году составила всего 2,2%. Для сравнения: в среднем по России этот показатель на уровне 5,8 %, в ЦФО – 8,0%. Это к вопросам эффективности экономического блока правительства Орловской области и вояжей команды Клычкова в зарубежные страны.

Интересно, знает ли сам Клычков – любитель порассуждать о предпосылках создания на Орловщине крупного интеллектуального образовательного центра Черноземья, что в структуре инвестиций в основной капитал на объекты интеллектуальной собственности приходится всего 0,2 % средств инвесторов. В среднем по стране этот показатель равен 3,3 %, в ЦФО – 5,9 %.

Еще интереснее ему будет узнать, что в структуре инвестиций в основной капитал Орловщины по источникам финансирования в 2019 году 30,9 % — кредиты банков. В среднем по Российской Федерации этот показатель составляет 9,7 %, в ЦФО – 11,4%.

Получается, что привычка жить в долг выработалась у всех без исключения участников экономического сообщества региона: от рядовых граждан и чиновников Клычкова, не пытающихся сократить долговую нагрузку бюджета региона, до инвесторов, «осчастлививших» жителей Орловской области многочисленными свинарниками.

Животноводство — ударный фронт!

Одна из самых любимых «губернаторских» тем – развитие агропромышленного комплекса. Надо отдать Клычкову должное, он безусловно причастен к развитию свиноводства в регионе. Если проекты «Знаменского СГЦ» и «Черкизово-животноводство» развивались успешно и до его появления, то свиноводческие проекты «Мираторга» — заслуга исключительно Андрея Евгеньевича.

Благодаря первым двум компаниям на 1 ноября 2020 года поголовье свиней уже насчитывало в сельскохозяйственных организациях области 558,2 тыс. голов (+18,8 % к аналогичному периоду 2019 года). Производство свинины за три года выросло с 36,52 тыс. тонн в 2017 году до 45,47 тыс. тонн в 2019 году. И тем не менее мы ожидаем нашествия нового многотысячного стада свиней.

При этом есть масса вопросов к развитию проектов мясного скотоводства. Известно, что ООО «Брянская мясная компания» развивает откормочную площадку (фидлот) в Шаблыкинском районе, в Дмитровском и Болховском районах на фермах выращивается маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Мы не уверены, знает ли Андрей Клычков, как на самом деле обстоит дело с производством говядины в регионе, поэтому приведем цифры по годам его правления.

Показатель — мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное: 2017 год – 1293,6 тонны, 2018 год – 906,6 тонны, 2019 год – 527 тонн. Ежегодно Орловская область импортирует из-за рубежа говядину почти на 22 миллиона долларов. Соответственно потребительские цены на говядину в Орловской области остаются одними из самых высоких в ЦФО. Можно ли в таком случае называть проект развития мясного скотоводства в Орловском регионе эффективным?

О полном провале направления по развитию молочного скотоводства на Орловщине при Клычкове не говорит только ленивый. Не реализовав ни один из заявленных проектов: ООО «Интерфинанспроект» (ООО «Русь») в Знаменском районе по строительству современной молочно-товарной фермы на 1199 фуражных голов КРС, ООО «Нобель Мол» в Новосильском районе на 2400 дойных коров, Клычков и его команда умудрились загубить уже действующий проект по развитию молочного животноводства ООО «Юпитер». С целью увеличения численности и продуктивности поголовья КРС в Злынском сельском поселении Болховского района ООО «Юпитер» реализовывало проект «Модернизация молочного комплекса и кормовой базы» с объемом инвестиций 264,8 млн рублей. По причине «сверхэффективной» работы ветслужб и чиновников администрации области всё поголовье молочного крупного рогатого скота, включая более тысячи высокопродуктивных коров, заразившихся туберкулезом, ушло под нож. Сократилось поголовье дойного стада по различным причинам и в ряде других районов области.

Следствие бездействия чиновников АПК – дефицит качественного молока и натуральных молочных продуктов в Орловском регионе. Объем производства молока перерабатывающими предприятиями области сократился с 27,7 тыс. тонн в 2017 году до 15,9 тыс. тонн в 2019-м; сливочного масла — с 1141,9 тонны в 2017 до 685,4 тонны в 2019 году. Зато объем спредов и смесей топленых сливочно-растительных вырос почти в два раза.

Объем производства кисломолочных продуктов снизился с 7574,6 тонны в 2017 до 2644,9 тонны в 2019 году.

Ситуация в молочной отрасли не улучшается. По итогам 10 месяцев 2020 года производство молока в сельскохозяйственных организациях области составило 92,7 тыс. тонн (98,5 % к аналогичному периоду прошлого года). Пока мы продолжаем минусовать, в среднем по ЦФО и России в целом производство молока выросло более чем на 5,5%. С января по октябрь 2020 года надои молока на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях области в среднем составили 5126 кг, тогда как в среднем по ЦФО – 6688 кг, в среднем по Российской Федерации – 6156 кг.

О проектах создания птицефабрик по производству куриного яйца жители области наслышаны еще со времен Потомского. Помните, как он якобы «догонял» потенциального «инвестора-птичника» на железнодорожном вокзале? И тем не менее, ни прежнему губернатору, ни нынешнему так и не удалось наладить промышленное производство яиц. В итоге ситуация в этом направлении ухудшилась настолько, что сельскохозяйственные организации области за 10 месяцев текущего года произвели всего 7,8 млн штук яиц (70 % к прошлому году), и это самый худший показатель в ЦФО.

Не приходится радоваться и приросту поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях области. Мало того, что по этому показателю мы занимаем последнее место в ЦФО, так еще и товарность птицы в регионе за 10 месяцев 2020 года составила всего 89,2 %, на 10% ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу. О причинах этого «явления» аграрные чиновники предпочитают не распространяться. То ли виной всему падеж птицы, то ли ухудшение качества производства продукции в связи с ненадлежащим ветеринано-зоотехническим уходом. Для жителей области это так и останется загадкой.

«Рекорды» в растениеводстве

На фоне провалов в стратегически важном животноводстве хвастовство губернатора высокими урожаями зерновых выглядит просто смешным. Существенную прибавку в производстве зерновых в 2020 году получили все без исключения регионы ЦФО, которые ведут смешанное сельскохозяйственное производство. Мало того, что многие из них гораздо успешнее Орловской области развивают мясное и молочное животноводство, эти регионы не только в растениеводстве, но и в переработке сельхозпродукции показывают рекорды.

А что же у нас? Производство муки снизилось с 142,5 тыс. тонн в 2017 году до 109,6 тыс. тонн в 2019 году. Сократилось производство хлебобулочных изделий длительного и недлительного хранения, в два раза меньше стало выпускаться мучных кондитерских изделий. Производство комбикормов сократилось с 313,2 тыс. тонн в 2017 году до 268,2 тыс. тонн в 2019 году. Невольно задаешься вопросом: куда уходят рекордные количества зерна и есть ли вообще эти рекорды в реальности?

Мантра о том, что Орловская область входит в десятку регионов страны по производству сахарной свеклы, уже передается из поколения в поколение. Все знают и о том, что первый сахарный завод в России появился на территории нынешних административных границ Мценского района. Но только при чем здесь Клычков? Может, ему лучше ответить на вопрос, почему в 2020 году его чиновники дали команду сократить посевные площади сахарной свеклы? Ведь из-за снижения уборочной площади и урожайности корнеплодов в результате технологических просчетов, распространения корневых гнилей, валовой сбор сахарной свеклы в этом году ожидается самым низким за последние пять лет. Производство сахара в 2020 году в Орловской области резко сократится, как бы ни пытались чиновники это скрыть.

Но куда подевались переходящие остатки сахара от прошлых «рекордных» лет и почему их не пускают в реализацию по сниженным ценам? На этот вопрос никто из них тоже не даёт ответа. Что мы имеем в итоге? За все расплачивается рядовой потребитель. Потребительские цены на сахар в Орловской области в сравнении с прошлым годом выросли более чем на 50%, сахар у нас гораздо дороже, чем в других регионах ЦФО. Наверное, это происходит потому, что мы в десятке передовиков производства сахарной свеклы в стране.

Не разрушил, не закрыл

Как-то в общении с гражданами Андрей Клычков неловко оправдался: мол, я не создал каких-то серьезных производств, но я же ничего из действующих не разрушил, не закрыл. Весьма избирательная память у молодого губернатора. В том же секторе АПК, с 2017 по 2020 гг., перестал существовать ООО «Юпитер», а семь сельскохозяйственных организаций остались без дойного стада. Вместе с этим лишились работы сотни человек.

Андрей Клычков — в ООО «Юпитер» (февраль 2018 года): знакомство с местными буренками, которых больше нет

Не при молчаливом ли бездействиии Андрея Клычкова и его замов Дмитрия Бутусова и Сергея Борзенкова «приказало долго жить» единственное в области многопрофильное плодоовощеводческое предприятие ООО «Виннер»? Более двухсот работников остались без средств к существованию, а жители области — без качественной овощеводческой продукции открытого грунта, яблок, смородины и малины.

Подписание соглашения между правительством Орловской области и ООО «Виннер» о строительстве склада овощей. Октябрь 2017 года, «Золотая осень»

Преследование фермера Чуряева в Орловском районе, отъем у земли у фермерского хозяйства – разве это не удар по развитию садоводства в регионе? Нелепые попытки захватить землю фермера, которые оправдываются тем, что он выращивает продукцию из импортных саженцев, выглядят смешно. Не приходило же чиновникам в голову отбирать землю у свекловичных холдингов, которые засевают поля в 99% случаев импортными семенами, или у того же «Мираторга», который высевает семена импортной кукурузы и рапса. А между тем, с садоводством в области совсем беда. Самообеспеченность региона фруктами собственного производства колеблется от 27 до 33 %. И губернатор Клычков не сделал ничего, чтобы улучшить ситуацию. Производство плодоовощных консервов в период его губернаторства сократилось с 372,2 в 2017 году до 240,7 тыс. условных банок в 2019 году.

Пожалуй, одним из самых серьезных провалов экономической и социальной политики губернатора Клычкова можно считать банкротство стратегических для региона объектов по хранению и подработке зерна. Старейшее мукомольное предприятие Орловской области – ПК Орловский комбинат хлебопродуктов (ЗАО «Орловский мелькомбинат»), снабжавший все хлебозаводы региона высококачественной хлебопекарной мукой, тоже «приказало долго жить» при Андрее Клычкове. Сотни людей остались на улице. Лишь недавно областной прокуратуре удалось добиться, чтобы работникам предприятия выплатили задолженность по зарплате.

«Орловский мелькомбинат» — ныне банкрот, имущество выставлено на продажу

В марте 2020 года Арбитражный суд Орловской области признал еще одно, связанное с предыдущим по учредителям, крупнейшее в своей отрасли предприятие АО «Орловская хлебная база № 36» несостоятельным (банкротом).

Общая сумма претензий кредиторов к АО оценивалась в 325,4 млн рублей. С иском о признании Орловской хлебной базы №36 банкротом в суд в конце 2018 года обратилось АО «Щелково Агрохим». Последнее с некоторых пор является одним из самых основных стратегических инвестпартнеров правительства Орловской области. Губернатор региона пошел даже на то, чтобы выделить «Щелково Агрохим» почти 5 тысяч гектаров плодородных земель научных учреждений (Новосильская ЗАГЛОС и Шатиловская СХОС), находящихся в федеральной собственности.

Нетрудно догадаться, что в результате банкротства АО «Орловская хлебная база № 36» также сотни людей лишились возможности работать, а фермеры – хранить выращенную продукцию. Впрочем, с хранением здесь в последнее время тоже не все было благополучно.

Как выяснилось в ноябре 2018 года, из государственного интервенционного фонда украли более 19 тысяч тонн зерна на сумму более 202 млн рублей. Случай такого масштабного воровства даже в федеральных СМИ назвали беспрецедентным. Однако об итогах расследования резонансного дела до сих пор не сообщается. Конечно же, чиновники АПК, в том числе выходец из подконтрольной АО «Щелково Агрохим» компании Сергей Борзенков, ответственный в те годы за данное направление, не могут знать, как это произошло. Как известно, и память у таких «деятелей» избирательная: ведь «забыл» же он Ирину Василькову – одного из учредителей хлебной базы и контрагентов по договорам с АО «Щелково Агрохим».

К чему приводит такая забывчивость профильных чиновников из команды Андрея Клычкова? К тому, что в новых «плиточных» скверах и у фонтанов скоро некому будет прогуливаться: люди теряют работу и не могут найти новую, потому что её попросту нет. Область теряет высококвалифицированных специалистов и людей рабочих специальностей, которые уезжают на заработки в другие регионы. И только «удобные» Клычкову чиновники никуда не деваются: «кочуют» с места на место, и никто в прямом смысле слова не может их заменить. Клычковскую «трёхлетку» сменит еще одна «трёхлетка» или не менее ударная пятилетка, однако вид из окна «серого» дома останется прежним.

Наталья Зарубина

Фото издания «Орел-регион» и официального Портала Орловской области:

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