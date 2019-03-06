По Муромскому ударили бездорожьем

№8 (545) от 6 марта 2019 г.

Вместе с прошлогодним снегом на глазах начал таять авторитет сити-менеджера Александра Муромского в городском совете. Депутаты на февральской сессии внезапно вышли из зимней спячки и обратили внимание на не расчищенные от снега дороги, не посыпанные песком тротуары. Правда, вопрос об уборке города рассматривался в разделе «Разное», а это значит, что решение по нему не принимали – просто послушали, что расскажут городские чиновники. Однако в ходе обсуждения в своих выступлениях депутаты плавно перешли от проблем содержания дорог в целом к недоработкам в управлении городом. Крайним депутаты назначили сити-менеджера. Подобный «разбор полетов» (спустя два месяца после обильных снегопадов) раскрыл сторонним наблюдателям не только степень эффективности работы сити-менеджера, но и сущность «народных избранников».

«Лучшая балетная школа»

Депутат Тимур Нерушев привел несколько примеров ужасной уборки города. В частности, невозможно припарковаться возле гостиницы «Орёл». И не потому, что там много машин, а потому, что там лежит снег. На улице Фомина движение из двухполосного превратилась в однополосное – так как по краям дороги снежные завалы. При этом депутат уверен, что суммы в 300 миллионов, выделенной из бюджета, вполне достаточно для полноценной уборки города. Но городу опять не хватило средств. Удивление Нерушева вызвало то, что накануне сезона не был создан запас ГСМ. «А то, что творится с тротуарами, – это объяснение, почему у нас в стране лучшая балетная школа», – пояснил депутат. В качестве примера он привел тротуар возле библиотеки, который так удачно расчистили с помощью щеток, что получился ровный и голый лед. Да к тому же его забыли посыпать песком. При этом депутат напомнил, что в городе живут и пожилые люди, которым, судя по качеству уборки улиц в январе –феврале 2019-го, вообще зимой нельзя выходить из дома. Напомнил депутат и о том, что существенную часть муниципальных заказов «Спецавтобаза» отдает на субподряды. Отметил Нерушев и проблемы с привлечением экологических отрядов. По его оценке, когда экологические отряды были в подчинении районных администраций, они были видны. После передачи их в подчинение «Спецавтобазе» увидеть отряды из временно незанятых орловцев в городе невозможно.

Кадровый голод

Ситуацию с уборкой снега попытался прояснить начальник управления городского хозяйства Николай Ванифатов. Он бодро сыпал цифрами, умело уходя от анализа причин снежного коллапса и перечисления принятых мер, чтобы такого больше не повторялось. Напомним, накануне холодов «Спецавтобаза» заключила с рядом предприятий договоры о предоставлении дополнительной техники в случае обильных осадков. Однако в ходе объезда города с участием СМИ выяснилось, что технику так и не выделили. Что стало причиной этого сбоя и как власти намерены действовать в следующем году – господин Ванифатов деликатно умолчал. Зато одна цифра из его выступления буквально взорвала зал. Оказалось, что в сезоне 2018/2019 гг. область выделила городу серьезные субсидии на содержание улично-дорожной сети. И 53 миллиона город вернул назад в область, так как не смог освоить эти средства! Ни силами самой «Спецавтобазы», ни через субподрядчиков. Опять же никакого анализа – что будет сделано, чтобы подобное не повторилось в 2019 году, депутаты так и не услышали.

Зато Тимур Нерушев в своем выступлении отметил проблему с кадрами в городской администрации. Особенно это касается ключевых постов. В частности, до сих пор не назначен начальник ключевого в жизни города управления коммунальным хозяйством. Временно исполняющий обязанности есть, но это лишь на какое-то время! Более того, обратил депутат внимание и на тот факт, что постоянно меняется лишь руководитель УКХ, а команда его подчиненных остается. Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что было проведено сокращение аппарата, поэтому всего его заместители являются еще и начальниками определенных управлений. Каждый отвечает за свою сферу. И, действительно, на некоторые ключевые посты очень трудно подобрать достойного кандидата. И пост руководителя УКХ – это как раз такой случай.

Снежное шоу

По поводу выделенных городу на содержание улично-дорожной сети 340 миллионов рублей сити-менеджер напомнил, что сегодня в Орле 450 километров дорог. Есть норматив на содержание улиц (что включает и разметку, и ямочный ремонт, и расчистку от снега). Эта цифра примерно сопоставима с суммами, которые выделялись на уборку в предыдущие периоды. Муромский напомнил, что облправительство изменило порядок предоставления субсидий из Дорожного фонда, что позволило на средства фонда закупить технику. Месяц назад по этой строке приобрели шесть КДМ, и сейчас они работают на улицах города. Соответственно, это сразу же сказалось на качестве уборки улиц. При этом Александр Муромский просил учесть, что зима 2018/2019 гг. сильно отличается от всех предыдущих: выпало в пять раз больше снега, чем в прошлом году, и в 2,5 раза больше среднегодовых отметок для Орла. По мнению главы горадминистрации, в этом году в первую очередь убирали от снега центральные улицы, где ходит общественный транспорт и расположены объекты соцкультбыта. По его мнению, по центральным улицам нареканий не было. Были пробелы по тротуарам и по расчистке межквартальных проездов, которые по какой-то причине не были включены в титульный список и были заброшены. В рабочем порядке в ходе инвентаризации нашли 91 межквартальный проезд и включили эти адреса в уборку. По тротуарам есть проблемы, и здесь «Спецавтобазе» следует усилить работу. С приходом весны особо встанет проблема гололеда на пешеходных дорожках. Поддержали в облправительстве идею о еще одной дополнительной закупке техники, – порадовал Александр Муромский.

Однако депутаты не поверили в такую благостную ситуацию. Так, депутат Сергей Елесин засомневался: о какой расчистке центральных улиц может идти речь, если не убран снег с обочин Московского шоссе (одной из главных транспортных артерий города). Что уж говорить про межквартальные проезды! Тимур Нерушев привел такую цифру: из-за скользких тротуаров в травмпункт попадает по 80 человек за смену! Каждую смену!

Картина маслом

Особо интересная картина начала обрисовываться при детальном обсуждении работы муниципальных предприятий. Так, депутат Сергей Себякин напомнил, что все МУПы в Орле убыточные. «Мне кажется, что мы неправильно планируем. Неправильно экономику города рассматриваем. Вот, например, вы только что сказали, что приобрели 6 КАМАЗов. А до нас сведения дошли, что эти грузовики с китайскими двигателями. Хотя в конкурсной документации было приписано, что двигатель должен быть КАМАЗовский. И вы приобрели и дальше будете приобретать. Нужно проверить, кто составлял муниципальные контракты, кто подписывал, и всё изучить. Нужно полностью работу в городе пересмотреть, работу, мы одна команда и должны работать на единую цель – наше население, которое нас выбрало», – отметил Сергей Себякин.

Важное дополнение сделал депутат Владимир Бутусов. По его словам, нужно прописать четкие критерии, по которым следует контролировать действия исполнительной власти. А пока не хватает такого важного инструмента, как контроль и обратная связь. В качестве самого вопиющего примера депутат привел энергосервисный контракт, при заключении которого не была учтена категорийность дорог. А те, кто подписывал некачественно подготовленные документы, благополучно покинули свои должности. Напомнил коллегам Владимир Бутусов и восхитительную историю сублизинга техники с «Дорожной службой», по которой предприятие «Спецавтобаза» оказалось вынуждено переплатить за новое оборудование очень большую сумму – и опять же никто за это не понес совершенно никакой ответственности.

Тут помню, тут не помню

К сожалению, никто из депутатов не вспомнил окончание истории с сублизингом новой техники для «Спецавтобазы». Напомним, как раз накануне зимы 2018/2019 «Дорожная служба» забрала в счет погашения долгов самую производительную технику. И это заявление прозвучало как раз на совместном заседании двух комитетов горсовета! В середине октября на заседании выступила председатель КСП Татьяна Успенская, которая заявила, что по договору лизинга проводилась проверка. Аудиторы выяснили, что стоимость контракта была завышена на 30-40% на каждую(!) единицу техники. «Спецавтобаза» в рамках этого контракта переплатила очень существенную сумму. А накануне зимы выяснилось, что предприятие оказалось еще должно, и в счет этого долга забрали технику! Почему осенью никто из депутатов не задался вполне логичными вопросами и к руководству города, и к руководству самого предприятия – куда смотрели, когда заключали контракт на таких кабальных условиях? Но самое интересное, что город молча «проглотил» все происходящее, не назначил никаких проверок: почему забрали самую востребованную в городе технику (КДМы), а, к примеру, не пылесосы, без которых предприятие вполне могло бы обойтись? Между тем именно этой техники и не хватило городу в начале зимы 2019 года для нормальной организации уборки улиц. Ничего удивительного – ведь в область забрали не только самую новую, но и самую производительную технику, которая могла бы обеспечить до 40% объемов работ по уборке городских улиц! Странно, что о заснеженных дорогах депутаты вспомнили, а о действиях областных чиновников ну никак не захотели вспоминать!

Рулевые без рычагов управления

Зато депутаты обратили внимание на такой важный момент, как соблюдение условий муниципального контракта. «В контракте чётко прописаны требования, правила и наказания за нарушения. Но мы все с вами знаем сложную финансово-хозяйственную ситуацию на «Спецавтобазе». Если Николай Ванифатов как главный распорядитель бюджетных средств исполнит тот контракт, который есть, в полном объеме в части штрафных санкций, то что будет? Я уверен, что «Спецавтобаза» тут же банкротом станет», – отметил депутат Владимир Негин. И тут же последовал второй вопрос. «Какие у вас есть полномочия по управлению «Спецавтобазой?» – спросил Ванифатова Негин. «Никаких», – ответил Ванифатов. Тогда Владимир Негин напомнил, что специальным распоряжением за каждым муниципальным предприятием закреплен ответственный сотрудник горадминистрации. И за «Спецавтобазой» закреплен первый заместитель главы администрации Олег Минкин. «Если исходить из того, что «Спецавтобаза» городу нужна, и она должна работать, то один зам как главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) и второй зам должны влиять на ситуацию на предприятии. Они должны сидеть у вас. И они должны в ручном режиме обеспечить уборку города. А сегодня крайний один. И когда я услышал ремарку, что депутаты не хотят слушать Ванифатова, просто все смеются над тем, что вы, Александр Сергеевич, крайним его хотите сделать. Принцип «я начальник, а ты дурак» работает прекрасно. Но мы закончим этот принцип. И либо вы организуете эту работу, и каждый, кто ответственен, начнет работать, либо мы рассмотрим вопрос персональной ответственности за организацию всей работы», » заявил Владимир Негин.

Депутат Букалов обратил внимание коллег на тот факт, что улицы были не расчищены от снега, тротуары не посыпаны и при этом более 50 миллионов рублей вернули, так как не смогли освоить. Это может говорить только о полной неспособности справиться с поставленной задачей. Необходимо проанализировать, что способна сделать «Спецавтобаза» своими силами, а все остальное выставить на торги и дать возможность выполнить эту работу другим организациям.

Хватит чудить!

«Я не жду чуда ни от главы администрации, ни от Александра Муромского. Мне хочется, чтобы администрация с главой перестали чудить. Мы проводим бюджетные комитеты, приходят ГРБСы администрации города. И начинается: здесь у нас не хватает, здесь не хватает! А кто вносит предложения в бюджет по направлениям? Администрация! Выходит, отчасти у заместителей главы администрации отрезаны руки. У кого правая, у кого левая, у кого ноги нет. И они хромают-хромают-хромают. Но это очень удобно – мы можем взять любого заместителя главы и вытереть об него ноги. И заодно вытереть ноги об руководителя МУПа. <…> Удобная позиция у главы администрации – Ванифатов ответит. Ну, посадят Ванифтова или выгонят, Данилевскую выгонят, Краличева – всех повыгоняют, но Александр Сергеевич у нас на посту останется!» – эмоционально выступил депутат Константин Федотов.

Единственным, кто выступил в защиту главы администрации, стал мэр Василий Новиков. Он напомнил, что раздел «Разное» – это не та площадка, где нужно полоскать главу горадминистрации. «Надо было в основной!» – последовала реплика Федотова. «Надо работать сообща и на комитетах в том числе. Вы видите, какие трудности и с бюджетом в том числе. Кадровые вопросы надо было и раньше смотреть. Но мы сегодня политизировали эту плоскость. Много вопросов по уборке города, но кто вам мешает прийти на комитет и проработать эти вопросы там?» – заявил Василий Новиков.

И можно было бы согласиться со всем перечисленным, если бы не существенное «но». Например, тот же депутат Федотов так науправлял муниципальным предприятием «Зеленстрой», что оно оказалось в процедуре банкротства. И его эмоциональное выступление можно было бы принять за чистую монету, вот только не получается при всем желании: ведь с него-то как раз никто из сидящих в зале так и не спросил за содеянное!

В целом подобная атака на главу городской администрации у сторонних наблюдателей вызвала сильное дежавю – именно так всего несколько лет назад по указке из «серого дома» (когда там «рулил» Александр Козлов) этот же самый горсовет благополучно устранил неугодного губернатору мэра Виктора Сафьянова. Кстати, в марте глава горадминистрации будет выступать с отчетом за год. Тогда и станет понятно, что это было – выплеск негативных эмоций или первая часть циркового представления.

Сергей Миляхин

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Я хочу обратить внимание депутатов, которые выступили с резкой критикой в адрес в общем-то неплохого сити-менеджера Муромского: Муромский более компетентен, чем два предыдущих сити-менеджера. И компетентен в разы.

Все обратили внимание, что депутаты, критиковавшие сити-менеджера, относятся к определенной группе лиц. И я хочу задать вопрос этой группе депутатов, которые по странному стечению обстоятельств относятся к фракции «Единая Россия»: что послужило поводом для того, чтобы вы вдруг резко проснулись и у вас прорезались голоса? Разве эти проблемы не были так заметны два-три года, даже несколько месяцев назад? Ведь вы были и в прошлых созывах и вы всегда молчали.

Что мы имеем на сегодняшний день. Сейчас кто бы ни стал сити-менеджером, это заведомо расстрельная должность. Почему? Я не раз предлагал руководству области вернуть городу все налоги, потому что в городе 43 процента жителей региона, город является донором для областного бюджета. Это надо сделать, руководствуясь принципом социальной справедливости.

Далее. Я не раз говорил Александру Сергеевичу Муромскому, когда он только занял эту должность, что он – преемник всего того негатива, который достался ему от его предшественников Берникова и Усикова. Что на его плечи ляжет вся претензионная работа по юбилейным объектам, когда каждый день «капают» сроки исковой давности, фирма-подрядчик либо оказывается банкротом, либо вообще исчезает – предъявить претензии некому, взыскать штрафы не с кого. В этом же ряду – взыскание средств за аренду муниципального имущества. Только недавно выступал начальник финансово-экономического управления администрации Орла Игорь Краличев, который сказал, что сто миллионов долгов образовалось по аренде муниципальной собственности.

Я уже обратился к прокурору Орловской области Ивану Васильевичу Полуэктову с просьбой выяснить, почему при Усикове и Берникове по данному направлению не велась претензионная работа, почему не взыскивали средства вовремя. В связи с этим необходимо провести проверку и привлечь Берникова, Усикова и Муромского к субсидиарной ответственности. Возможно, Муромский виноват только в части этих проблем – он не реагировал в тот период, когда принял это хозяйство.

На одном из рабочих совещаний я ему сказал: «Вы не можете за все отвечать. Но вы отвечаете за своё». Я также говорил, что Муромскому необходимо выработать свою жесткую позицию в сфере управления городом, иначе он окажется в ситуации экс-мэра Орла Сафьянова.

Но о какой жесткой позиции можно говорить, когда я неоднократно и при экс-губернаторе Потомском, и после видел Александра Сергеевича по утрам в приемной спикера облсовета Музалевского. Интересно, что он там делал? Получал указания? И чем это закончилось? Тем, что теперь указания, по-видимому, получили депутаты от «Единой России», которые, как я полагаю, неслучайно обрушились с жесткой критикой на главу городской администрации. И сейчас всё идет к тому, что все шишки получит Муромский, в общем-то неплохой управленец, как я уже говорил.

Что необходимо для эффективного управления городом?

Прежде всего я предлагаю мероприятия по оздоровлению обстановки в городе Орле – столице нашего региона. Первое: вернуть 10% НДФЛ городу. Погасить долги города, чтобы городская администрация, кто бы ее не возглавлял, начала работу с чистого листа. Второе: создать комиссию из депутатов, замечу – не только из фракции «Единая Россия», по расследованию и контролю: нужно выявить, почему в течение пяти лет, со времени правления Берникова – Усикова – Муромского, вовремя не взыскивались налоги за землю, за аренду муниципального имущества, а это десятки, сотни миллионов рублей. Привлечь виновных к субсидиарной ответственности. Третье: ввести жесткий общественный контроль за самыми расходными частями бюджета – это ремонт дорог и затраты на административный аппарат.