31 марта 2021



Почем электричество для «Юпитера»?

№11 (635) от 31 марта 2021 г.

Орловский предприниматель и общественный активист Аркадий Николаев в очередной раз побывал в поселке Красная Горка, на так называемом «пруду Музалевского». На самом деле пруд принадлежит ОАО «Автокомплекс», которым владеет супруга спикера Орловского облсовета, и является рыбоводным участком. То есть здесь разводят рыбу в промышленных масштабах. Правда, электроэнергию, которая необходима для насыщения воды кислородом в зимнее время, оплачивают по тарифу для физических лиц, утверждает Аркадий Николаев в видеоролике, снятом им в Красной Горке.

 

«Многие годы я отдыхал на пруду Красная горка, – рассказывает автор видеоролика. — После того как ОАО «Автокомплекс» взяло в аренду водный объект, доступ к пруду был закрыт железными воротами, а в водоохранной зоне «выросли» непонятные строения. Я сделал необходимые запросы и выяснил, что строения, расположенные на берегу водоема, нигде не зарегистрированы. Также выяснилось, что ОАО «Автокомплекс» долгие годы использует электроэнергию, подключившись к дому семьи Музалевских, и при этом используется тариф для физических лиц».

5 марта Николаев пригласил на пруд Красная горка сотрудников Россетей и правоохранительных органов и рассказал им о своих подозрениях:

«В данное время работает помпа, и она работает не один год, у нас есть доказательства, мы представим их позже, что используется тариф для физических лиц, прошу это все зафиксировать и принять соответствующие меры. Я думаю, здесь попахивает многомиллионными хищениями, так как это уже происходит с момента открытия этого водоёма».

Заметим, что к идее разобраться, что происходит на рыбоводном участке, примыкающем к частному дому Музалевских, сотрудники полиции и энергетики отнеслись без энтузиазма. Полагаем, что, если бы какой-нибудь рядовой гражданин или предприниматель осуществил подобную комбинацию с тарифом, запитав, скажем, свою авторемонтную мастерскую из соседней квартиры, реакция последовала бы незамедлительно. Но то, что не позволено быку, позволено Юпитеру, не так ли? Впрочем, мы, как и Аркадий Николаев, надеемся, что прокуратура Орловской области так не считает, и просим надзорное ведомство провести проверку фактов, изложенных в данной публикации. Видеозапись, сделанная Аркадием Николаевым, имеется в распоряжении редакции.

 

 

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Опубликовано 31 Мар 2021 в 14:34. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 150

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