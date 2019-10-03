Почетные граждане Орла высадили деревья в сквере Семьи

В рамках празднования Международного дня пожилых людей 3 октября Почетные граждане Орла и жители, имена которых вписаны в городскую Книгу почета, представители ветеранских и общественных организаций посадили в сквере Семьи аллею из туи.

Акцию «Сделаем свой город красивее» поддержали мэр Орла Василий Новиков, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов Владимир Негин, председатель Союза женщин Орловской области Ирина Сафонова.

Всего участники акции посадили в сквере тринадцать деревьев.