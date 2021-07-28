Под колёсами машин

№25 (649) от 28 июля 2021 г.

Жители улиц Черкасской и Красина ежедневно подвергают опасности свои жизни, пересекая автомобильную дорогу по пешеходному переходу, начинающемуся с непригодного высокого бордюра, и попадая затем на аварийно-опасную дорогу-дублёр возле крупного сетевого магазина.

О том, что переход по ул. Гагарина в районе дома №70 небезопасен, депутат горсовета Константин Клепов сообщил администрации г. Орла и лично мэру Парахину еще в феврале текущего года.

«На пешеходном переходе по ул. Гагарина в районе д.70 отсутствуют бордюрные пандусы по обеим сторонам перехода через проезжую часть, высота бордюра тротуара относительно дорожного полотна ул. Гагарина составляет порядка двадцати сантиметров и не обеспечивает беспрепятственность и безопасность перехода жителям с ограниченными возможностями и мамам с детскими колясками. Для пересечения ул. Гагарина с оживлённым автомобильным движением в районе дома №70 маломобильные группы населения вынуждены выезжать на проезжие части улиц Гагарина и Красина, это создаёт аварийную ситуацию для всех участников дорожного движения», – указал Клёпов.

Депутат также уточнил, что «в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути должны быть обустроены съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть».

Константин Клёпов также проинформировал мэра Орла, что при пересечении ул. Гагарина пешеходы сразу же попадают на аварийно-опасный участок, так как со стороны магазина «Большой праздник» отсутствуют «островок безопасности», который призван разделить полосы движения автомобильного транспорта, идущего по дороге-дублёру ул. Гагарина и внутридворового проезда, а также дорожные знаки, регулирующие движение автомобильного транспорта и пешеходов. Тогда как «основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности».

Так как обеспечение безопасности дорожного движения относится к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения, депутат попросил принять меры по обустройству пешеходного перехода в районе д.70 по ул. Гагарина и обеспечению безопасности дорожного движения в районе магазина «Большой праздник».

В марте 2021 года депутат получил более чем странный ответ от первого заместителя главы администрации города Олега Минкина.

«Вопрос продления существующего пешеходного перехода на пересечении улицы Гагарина с ул. Красина к прилегающей территории магазина «Перекресток», расположенного в районе дома №51 по ул. Гагарина, был рассмотрен на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На основании решения комиссии было принято решение об обустройстве тротуара к магазину «Большой праздник» от существующего тротуара с ул. Гагарина, по которому будет осуществляться пешеходная связь».

Как сообщил «ОС» депутат Константин Клёпов, никакого тротуара возле магазина до сих пор так и не появилось: «Обещали какой-то тротуар, его нет, и, если уж речь идет о тротуаре, то каким образом он решит проблему с пешеходным переходом?».

– Бордюр у перехода был настолько высоким, что пожилые люди не могли его перешагнуть без риска упасть на проезжую часть. Я уже не говорю про инвалидов-колясочников и мам с маленькими детьми, – высказался депутат. – Сейчас эти бордюрные камни завалены набок, в целях безопасности, вероятно. Кто это сделал, неизвестно – сами пешеходы или это инициатива нашей администрации. Даже у меня, человека, который не переходит там дорогу, возмущение через край. Второй момент: там магазин «Перекресток», перед ним большая парковка, люди переходят дорогу по переходу и попадают на проезжую часть, так же, как и те, кто выходит из магазина. Очень много обращений было по этому поводу. Люди, по сути, выходят под колеса машин, которые едут с парковки. Администрация на это никак не реагировала. Поставили там еще какой-то ларёк, и по факту получается: люди идут по пешеходному переходу и оказываются на проезжей части, которая не дает им приоритета. Если, не дай Бог, человек попадает под колеса, он же еще и будет виноват. А если это дети? Если это маломобильные граждане? Там должна быть пешеходная зона, люди должны иметь приоритет. Вот такая ситуация, и при этом чиновники на всех углах трубят о доступной среде, не думая о безопасности пешеходов, не понимая проблем инвалидов, пенсионеров, рядовых граждан, которые вынуждены подвергать опасности свои жизни.

Депутат Константин Клепов проинформировал о ситуации прокурора Орловской области Владислава Малкина и попросил надзорное ведомство «при установлении фактов бездействия должностных лиц администрации города Орла внести акты прокурорского реагирования в адрес администрации города Орла, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения».

Ольга Рождествина