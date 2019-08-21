Под Мценском горел полигон ТБО

Само ЧП произошло 16 августа, однако известно об этом стало только сегодня из сообщения пресс-служб облправительства. Как говорится в сообщении «произошло возгорание на полигоне ТБО. В результате пожара, деревня Жилинково Мценского района была окутана едким дымом». Кстати, пожар длился два дня. К счастью, пострадавших нет. Очаг возгорания был локализован силами ПЧ-10, от которой на борьбу с огнем выехало 5 единиц техники и МУП «Коммунальщик», отправившей на борьбу с огнем 2 автомашины-цистерны. На полигоне ТБО организовано дежурство силами ПЧ-10 в составе 2 автомашин для недопущения повторного возникновения возгорания. Чуть позже был доставлен экскаватор для полной ликвидации последствий пожара.