21 августа 2019



Под Мценском горел полигон ТБО

Само ЧП произошло 16 августа, однако известно об этом стало только сегодня из сообщения пресс-служб облправительства. Как говорится в сообщении «произошло возгорание на полигоне ТБО. В результате пожара, деревня Жилинково Мценского района была окутана едким дымом». Кстати, пожар длился два дня. К счастью, пострадавших нет. Очаг возгорания был локализован силами ПЧ-10, от которой на борьбу с огнем выехало 5 единиц техники и МУП «Коммунальщик», отправившей на борьбу с огнем 2 автомашины-цистерны. На полигоне ТБО организовано дежурство силами ПЧ-10 в составе 2 автомашин для недопущения повторного возникновения возгорания. Чуть позже был доставлен экскаватор для полной ликвидации последствий пожара.

 

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Опубликовано 21 Авг 2019 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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