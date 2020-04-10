Под Орлом развернут обсерватор для карантина по COVID-19

На базе лагеря «Ветерок» развёрнут временный обсерватор. В случае необходимости здесь будут размещены прибывшие в Орловскую область из эпидемически неблагополучных территорий, — рассказали в пресс-службе облсовета. В кратчайшие сроки в лагере была проведена подготовка и полная дезинфекция помещений, в двух спальных корпусах выделено 170 мест для изоляции и медицинского наблюдения за гражданами. Спальные места обеспечены полным комплектом постельных принадлежностей, санузлы — необходимыми средствами гигиены.

В случае поступления в обсерватор лиц, для которых необходима изоляция, наблюдать за ними будут медики Плещеевской ЦРБ. При проявлении у изолированных первых симптомов заболевания, они сразу же будут переводиться в медицинские учреждения, подготовленные для приёма больных с подозрением на коронавирус.