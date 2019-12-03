3 декабря 2019



Под Орлом запустили участок трассы в обход Нарышкино

Под Орлом построили 13 км новой трассы, включающей в себя две новые транспортные развязки в разных уровнях и один путепровод. Новый участок на всем протяжении имеет две полосы движения с шириной по 3,75 м каждая. Верхний слой покрытия − плотный асфальтобетон. Для сокращения риска ДТП на примыканиях к другим дорогам построены переходно-скоростные полосы.

Также для повышения уровня безопасности дорожного движения на участке установили барьерное и перильное ограждения, а на развязках – электроосвещение. Кроме того, специалисты обустроили 12 автобусных остановок с заездными карманами и тротуарами, пешеходные дорожки и тротуары. Также у деревни Ледно установили шумозащитные экраны, на всем протяжении участка нанесли разметку из термопластика со светоотражающими элементами.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, важной частью запланированных в регионе дорожных преобразований является строительство транспортных обходов населенных пунктов. Благодаря этому должно сократиться количество дорожно-транспортных происшествий, будет обеспечен скоростной проезд и улучшится экологическая обстановка.

 

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Опубликовано 03 Дек 2019 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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