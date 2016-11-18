ПОДЪЕХАТЬ ТРУДНО, ЛЕЧИТЬСЯ СТРАШНО

№53 (447) от 21 декабря 2016 г.

В своей статье «Двери со щелями» (газета «Труд» от 18.11.16 и газета «Красная строка» от 25.11.16), журналист Олег Дроздов пишет, что в скором времени орловским чиновникам придется ответить жителям г. Орла, на что были потрачены серьезные бюджетные средства. Речь идет о жутких нарушениях, допущенных при строительстве нового параклинического корпуса детской поликлиники. Нельзя не согласиться с автором в том, что «настоящие коррупционеры всегда будут объяснять нарушение законов какой-то экстренной необходимостью».

Вспомним, поликлиника строилась в период губернаторства А.П. Козлова, когда начальником департамента здравоохранения был А.И. Медведев (ныне главный врач детской областной больницы), а главврачом той же больницы был В.И. Круглый (с сентября 2014 года – член комитета Совета Федерации по социальной политике).

Вопрос о месте строительства с общественностью не обсуждался, не рассматривал его и градостроительный комитет.

Никого не смутил тот факт, что площадей для строительства поликлиники и развития ее инфраструктуры изначально не было. Для освобождения стройплощадки была использована часть двора двухподъездного дома по соседству, однако от этого места для автостоянки не добавилось, подъехать к новому зданию из-за перегруженности двух узких улочек крайне трудно, не говоря уже о какой-либо гостинице для приезжающих издалека.

А коли так, то проще всего было вырубить роскошный парк перед зданием старой больницы. Были безжалостно уничтожены 50 многолетних деревьев – лип, кленов, каштанов, а заодно и детская игровая площадка. Чтобы как-то успокоить людей после этого факта чудовищного вандализма, А.И. Медведев обещал: «Озеленение предполагается».

Вопросы строительства и разумного использования бюджетных средств волновали людей, по-настоящему любящих детей и дорожащих обликом города. Никто и никогда не был против строительства детской поликлиники в городе Орле, в ней давно назрела острая необходимость. Поэтому жители выступали в газетах и на пикетах с требованием построить поликлинику в более подходящем месте и заодно сохранить исторический уголок города. Но их голоса услышаны не были, этих людей называли «зачинщиками», выступающими против строительства и не любящими детей.

А город мечтал о таком лечебном учреждении для детей, чтобы оно отвечало и требованиям современной медицины и современным требованиям к инфраструктуре больничных учреждений.

Прошло долгих четыре года, и поликлиника, наконец, три месяца назад открылась. Ах, сколько поздравлений, речей, восторгов! Но недолгой была людская радость. Теперь уже А.И. Медведев пишет отчаянные письма о таких нарушениях при строительстве, что у читающих дух захватывает. Еще бы: чего только стоит рентгенозащита на двери со щелями (и правда, «свой Чернобыль» под рукой), отсутствие защитного корпуса кабельных каналов в процедурных кабинетах, несоответствие противодымной защиты санитарным требованиям и т.д.

Что же это за лечебный корпус, в котором детей лечить опасно, а работникам находиться вредно?! Где же были в период строительства наши руководящие медицинские работники?

Выйдем из корпуса и посмотрим, что делается рядом. Выясняется, что подъехать к поликлинике, оставив машину на улице, просто невозможно для приезжих с детьми. Возникающие скандалы и споры из-за отсутствия так называемых «парковочных мест» проректор коммерческого института объяснила тем, что занятия в её (полупустующем, заметим!) и соседнем, медицинском вузах начинаются с 8 утра, и поэтому уже с этого времени две подъездные улицы забиты автомобилями преподавателей и студентов этих институтов. Плюс работники УВД, паркующиеся вдоль ул. 7 Ноября ещё раньше.

В результате, с самого утра по двум узким улицам, ведущим к больнице, (ул. 7 Ноября и ул. Октябрьская) стоят вплотную в один, а то и в два ряда, машины. На оставшейся узкой полосочке разъехаться двум встречным автомобилям невозможно. Возникают постоянные пробки. Страшно смотреть, как порой сквозь эту автомобильную тесноту пробирается «скорая помощь». И почти каждый день эвакуаторы увозят машины «неразумных родителей», которые подвезли своего нетранспортабельного ребенка поближе к корпусу и пошли с ним на прием к врачу в помещение.

Дворы близлежащих домов также наводнены машинами медработников и приезжих, но, понятно, им здесь не рады. А вдруг придется переночевать родителям из дальних районов области – срочная операция у ребенка, или анализы еще не готовы? Где искать жилье? И негде, как бывало, летом посидеть с выздоравливающим ребенком под тенью деревьев, полюбоваться прыгающими белочками и отвлечься от больничной обстановки. Вместо этого – две неуютные скамьи на улице, прямо под выхлопами застрявших тут же автомобилей и жалкие цветочки на клумбе рядом. Видимо, именно это имел в виду А.И. Медведев, обещая нам «озеленение».

Ради чего был разрушен прелестный уголок России, достопримечательность города — Дворянское гнездо, воспетое нашим земляком, всемирно известным писателем И.С. Тургеневым? Сколько бюджетных средств ушло и еще уйдет при таких сумасшедших недоделках? Почему столько времени с этим не разбираются ни аудиторы, ни прокуратура?

И.С. Беляева

(публикуется с сокращениями)