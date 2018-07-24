Полиция напоминает, что банки не спрашивают у клиентов персональные данные по телефону

В случае если вам пришло смс-сообщение якобы от банка с любой сомнительной информацией, уточнять ее необходимо либо на официальной «горячей линии» кредитной организации, либо лично у работника банка в отделении. Помните, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не интересуются конфиденциальными сведениями.

Также стоит напомнить о правилах безопасности своим пожилым родственникам и знакомым. Расскажите им о том, что необходимо проявлять бдительность при пользовании банковскими картами и не сообщать персональные данные малознакомым и посторонним лицам.

При пользовании банковской картой, не забывайте о мерах безопасности. В первую очередь, никогда не сообщайте данные платежного средства третьим лицам. Никому не называйте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия, данные владельца. Помните, что для зачисления денежных средств на ваш счёт необходим только 16-значный номера, указанный на лицевой стороне карты, — напомнили в пресс-службе УМВД.

Не храните данные о PIN-коде рядом с банковской картой. Не стоит, также, вносить его в заметки мобильного телефона. Если вы пользуетесь мобильными банковскими сервисами, всегда покидайте свою учетную запись, когда завершаете работу в приложении. Не сообщайте никому и не храните в открытом доступе логин и пароль от вашего «мобильного банка».