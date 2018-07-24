24 июля 2018



Полиция напоминает, что банки не спрашивают у клиентов персональные данные по телефону

В случае если вам пришло смс-сообщение якобы от банка с любой сомнительной информацией, уточнять ее необходимо либо на официальной «горячей линии» кредитной организации, либо лично у работника банка в отделении. Помните, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не интересуются конфиденциальными сведениями.

Также стоит напомнить о правилах безопасности своим пожилым родственникам и знакомым. Расскажите им о том, что необходимо проявлять бдительность при пользовании банковскими картами и не сообщать персональные данные малознакомым и посторонним лицам.

При пользовании банковской картой, не забывайте о мерах безопасности. В первую очередь, никогда не сообщайте данные платежного средства третьим лицам. Никому не называйте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия, данные владельца. Помните, что для зачисления денежных средств на ваш счёт необходим только 16-значный номера, указанный на лицевой стороне карты, — напомнили в пресс-службе УМВД.

Не храните данные о PIN-коде рядом с банковской картой. Не стоит, также, вносить его в заметки мобильного телефона. Если вы пользуетесь мобильными банковскими сервисами, всегда покидайте свою учетную запись, когда завершаете работу в приложении. Не сообщайте никому и не храните в открытом доступе логин и пароль от вашего «мобильного банка».

 

В Орловской области пьяный водитель насмерть сбил школьницу
Орловских бомжей на время морозов будут пускать в социальную гостиницу без паспорта
В Орловской области перезахоронили останки  288 советских воинов
Опубликовано 24 Июл 2018 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"