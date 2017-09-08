Полиция разыскивает очевидцев ДТП на Кромском шоссе

15 октября 2017 г. в 18 часов 20 минут водитель, управляя автомобилем «ДЭУ Нексия» (Т 411 СТ 57 RUS), следовал по проезжей части Кромского шоссе со стороны пер. Бетонный в направлении улицы Машиностроительной.

В районе дома №23а по Кромскому шоссе водитель допустил наезд на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно направления движения автомобиля.

В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Если кому-либо известна информация по факту данного ДТП, просьба обратиться по телефонам: 40-03-48, 8-920-805-05-34. Конфиденциальность гарантирована, информирует УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Дек 2017 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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