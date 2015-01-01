Половодье оказалось интенсивнее прогноза — подтоплено уже 15 мостов

В Орловской области продолжается интенсивное весеннее половодье. Уровень Оки в черте города Орла составил уже 7 метров. Напомним, опасным уровнем считается — 800 см., а критический уровень — 900 см. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках области. В настоящее время в Орловской области подтоплены 15 низководных мостов, расположенных в Орловском, Залегощенском, Новосильском, Ливенском и Мценском районах.

Несколько мостов подтоплены в Орловском районе – это низководные мосты через реку Оку близ населённых пунктов Тайное, Гать и Быстрая, а также о мостах через реку Цон близ поселка Круглый и села Сабурово.

Подтоплен мост через реку Неручь вблизи деревни Орловка Залегощенского района, а также низководный мост через реку Сосну вблизи села Важжово и мост через реку Труды в Крутовском сельском поселении Ливенского района.

В Мценском районе подтоплены мосты через реку Оку вблизи деревень Городице и Богатищево, в районе населенного пункта Ивановский в Тельченском СП.

В Новосильском районе подтопленными оказались мосты через реки Зуша и Раковка близ сел Вяжи и Голунь, а также низководные мосты через Зушу в районе населенного пункта Задушное в Вяжевском сельском поселении и в районе населенного пункта Ямская Слобода в Зареченском сельском поселении.

 

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Опубликовано 06 Апр 2018 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 128

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