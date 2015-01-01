Портал «ОрелСпорт» возобновил работу

18 апреля в небольшом кругу орловских СМИ стало на одного бойца меньше — о прекращении работы сообщило спортивное издание «ОрелСпорт». Впрочем, как выяснилось, остановка была временной. С 4 мая в ленте новостей опять появились свежие информации из мира орловского спорта — об этом сообщила редакция в своей группе в соцсети ВК. На сегодня это единственное профильное издание, планомерно и постоянно освещающее работу многочисленных секций и профессиональных клубов. При этом над проектом трудится очень небольшой штат сотрудников.