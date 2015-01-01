Портал «ОрелСпорт» возобновил работу

18 апреля в небольшом кругу орловских СМИ стало на одного бойца меньше — о прекращении работы сообщило спортивное издание «ОрелСпорт». Впрочем, как выяснилось, остановка была временной. С 4 мая в ленте новостей опять появились свежие информации из мира орловского спорта — об этом сообщила редакция в своей группе в соцсети ВК. На сегодня это единственное профильное издание, планомерно и постоянно освещающее работу многочисленных секций и профессиональных клубов. При этом над проектом трудится очень небольшой штат сотрудников.

 

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Опубликовано 04 мая 2018 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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