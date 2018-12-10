10 декабря 2018



После вмешательства ОНФ ликвидирована свалка в поселке Верховье

После обращения орловских активистов Общероссийского народного фронта в администрацию Верховского района ликвидирована масштабная свалка на улице Ленина в поселке Верховье. Также завершается вывоз мусора с территории снесенных домов на улице Привокзальной и в переулке Сельхозтехники. Ранее данные свалки были нанесены гражданами на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Активисты ОНФ отмечают, что на данный момент приняты меры для вывоза образовавшегося стихийного скопления мусора на улице Ленина возле дома №78.

Кроме этого, по итогам направленного активистами ОНФ обращения в администрацию Верховского района начался вывоз разобранных домов на улице Привокзальной и в переулке Сельхозтехники.

«На протяжении долгих лет расселенные дома не были разобраны, находясь при этом в аварийном состоянии. После разбора конструкций зданий мусор был свален в кучи, но не вывозился. Только после нашего обращения начался вывоз мусора, который представлял опасность для проживающих рядом граждан», – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Сейчас на интерактивной карте свалок отмечено 210 точек в Орловской области – это несанкционированные места складирования отходов, отмеченные активистами Народного фронта и неравнодушными гражданами. Из них 103 свалки ликвидированы, 25 находятся в работе у региональных органов власти и надзорных ведомств.

По информации регионального отделения ОНФ

 

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Опубликовано 10 Дек 2018 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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