27 мая 2020



Пожарные поезда подготовили к опасному периоду

Пожарные поезда Орловско-Курского региона МЖД подготовлены к летнему пожароопасному периоду 2020 года. 4 пожарных поезда базируются на станциях Орёл, Курск, Верховье и Льгов. В подготовительный период они прошли плановый ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

Пожарные поезда предназначены для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров, — отметили в пресс-службе РЖД.

 

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Опубликовано 27 мая 2020 в 17:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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