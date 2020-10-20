Пожилым орловцам напомнили, как уберечься от коронавируса

Роспотребнадзор напоминает, что новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей. Чтобы сохранить здоровье, постарайтесь соблюдать простые правила. Старайтесь реже посещать общественные места, меньше пользоваться общественным транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке, МФЦ. Попросите близких сходить за продуктами или купить лекарства. Чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения объектов торговли. Не прикасайтесь к лицу грязными руками. Прикрывайте рот салфетками, когда кашляете или чихаете. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Если чувствуйте недомогание или повышение температуры, вызывайте врача на дом.