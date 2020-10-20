20 октября 2020



Пожилым орловцам напомнили, как уберечься от коронавируса

Роспотребнадзор напоминает, что новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей. Чтобы сохранить здоровье, постарайтесь соблюдать простые правила. Старайтесь реже посещать общественные места, меньше пользоваться общественным транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке, МФЦ. Попросите близких сходить за продуктами или купить лекарства. Чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения объектов торговли. Не прикасайтесь к лицу грязными руками. Прикрывайте рот салфетками, когда кашляете или чихаете. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Если чувствуйте недомогание или повышение температуры, вызывайте врача на дом.

 

Банкиры и Бизнесмены
В Орловскую область привезут Чудотворную икону Божией Матери «Умиление»
Еще трое высокопоставленных орловских чиновников покинули свои посты
Опубликовано 20 Окт 2020 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"