18 июня 2021



Праздник «Троицкие хороводы» отложили до лучших времен (12+)

Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 17 июня. XXII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» был запланирован на 20 июня. Теперь его перенесли до тех пор пока не снизятся риски распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам руководителя местного Роспотребнадзора Александра Румянцева, в регионе остается высоким ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Среднесуточный показатель за прошедшую календарную неделю на территории Орловской области составил 6,20, при этом за 16 июня показатель заболеваемости увеличился до 6,38.

Показатель заболеваемости COVID-19 в Орловской области составляет 4961,4 на 100 тысяч населения, что превышает показатель заболеваемости по Российской Федерации (3577,5 на 100 тысяч населения). Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе за неделю составил 0,13% (средний темп прироста заболеваемости за предыдущую календарную неделю – 0,12%). Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Орловской области на 16 июня текущего года опять выше единицы — 1,03 (на предыдущей календарной неделе – 0,96).

 

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Опубликовано 18 Июн 2021 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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