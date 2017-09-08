Председатель Орловского областного суда Фёдор Телегин награжден медалью и нагрудным знаком

Председатель Орловского областного суда Фёдор Телегин принял участие в работе Совета судей РФ.

На этом заседании Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев наградил председателя Орловского областного суда Ф.В. Телегина медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени за долголетнее и образцовое исполнение должностных обязанностей и значительный вклад в развитие судебной системы.

26 января Ф.В. Телегин выступил на пленарном заседании с докладом о работе комиссии Совета судей Российской Федерации по вопросам судебной практики и совершенствования законодательства.

Председатель Совета судей РФ В.В. Момотов высоко оценил работу Ф.В. Телегина в комиссии по законотворчеству и его непосредственное участие в разработке целого ряда законопроектов. От имени Президиума Совета судей РФ за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан он наградил Ф.В. Телегина нагрудным знаком «За служение правосудию».

По информации пресс-службы Орловского областного суда