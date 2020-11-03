3 ноября 2020



Прививки от гриппа получили более 220 тысяч орловцев

217 612 человек привиты в Орловской области за счет федерального бюджета. Из них 165 292 – взрослые (55,8% от плана вакцинации и 67,1% от полученной вакцины), и 52 320 – дети (78,1% от плана и 80,5% от полученной вакцины). За счет дополнительных источников от гриппа привиты 5196 человек, из них за счет средств работодателей вакцинировано 4 240 человек.

Глава регионального Роспотребнадзора рассказал, что в настоящее время удельный вес привитых от численности населения составляет 30,1%. Половина плана в регионе выполнена. Прививочная кампания против гриппа продолжается.

 

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Опубликовано 03 Ноя 2020 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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