Продукция Орловского хлебокомбината завоевала в Москве золото, серебро и бронзу
В Москве в конце прошлого года состоялись XII Международная конференция «Хлебопекарное производство в России: вызовы и стратегии рынка» и VII Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции». Орловскую область представляло ОАО «Орловский хлебокомбинат», сообщает пресс-служба администрации Орловской области.
Организаторами выступили Международная промышленная академия, Российский Союз пекарей и НИИ хлебопекарной промышленности. Мероприятия прошли при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Золотых медалей VII Всероссийского смотра «Инновации и традиции» были удостоены хлеб «Богородский», хлеб «Литовский» и пирог фруктовый Орловского хлебокомбината. Серебро получили хлеб «Русский» и «Нордик», бронзу — «Каравай к празднику».
Всего во Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» приняло участие 57 хлебопекарных предприятий России, которые представили 327 образцов хлебобулочных изделий. Их качество оценивала Конкурсная комиссия из 16 специалистов, в которую входили представители Минсельхоза России, отраслевых НИИ, вузов и СМИ.
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