Прокуратура хочет упрятать за решетку жуликов, попытавшихся украсть 216 миллионов на станции обезжелезивания

Прокуратура не согласна с наказанием, назначенным судом должностным лицам ООО «ДорСпецСтрой». Напомним, им инкриминировалось покушение на мошенничество в особо крупном размере. При этом следствием было установлено, что ООО «ДорСпецСтрой» являлось субподрядчиком по исполнению муниципального контракта на строительство станции обезжелезивания воды. Не имея намерения выполнять условия контракта, два директора — генеральный и коммерческий решили похитить 216 млн рублей, выделенных на строительство станции обезжелезивания воды. При этом эти товарищи даже привезли и смонтировали на месте китайское оборудование, технологические характеристики которого не соответствовали условиям контракта. Кроме того, в УКС Орла были предоставлены заведомо подложные документы о соответствии оборудования предъявляемым требованиям.

Впрочем, руководитель специалисты УКСа заподозрили неладное и деньги за поставку китайского муляжа не перечислили. Что характерно — как раз в этот период ряд прогубернаторских СМИ выпустил серию материалов, в которых нахваливалось качество современных китайских технологий- наше издание подробно писало об этой информационной поддержке.

Между тем, уже при рассмотрении уголовного дела в суде гособвинитель просил назначить директорам наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 8 месяцев каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством строительных работ, сроком на 3 года. Судья приговорила мошенников к крупному штрафу в 400 тысяч рублей каждого и оставила их на свободе. Именно это решение теперь и пытается оспорить прокуратура, — сообщили в пресс-службе ведомства.