ПРОКУРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВЕРКУ ПО ДЕЛУ О ДОРОГЕ К «ДОМУ ПАРАХИНА»

№36 (615) от 30 сентября 2020 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

В выпусках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская Среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы неоднократно обращались к теме очень качественно построенной и хорошо освещённой дороги по ул. Никольской в д. Кондырева, которая ведёт к единственному (мы продолжаем на этом настаивать, и свежие кадры аэрофотосъемки подтверждают наши утверждения) особняку – дому №1, который Юрий Николаевич Парахин, пока ещё глава Орловского района, арендует за 10 000 рублей в месяц у своей бывшей тёщи госпожи Стасенко.

Свежие фото дороги по ул. Никольская и «особняка Парахина»

«ПОДАРОК» В МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

Эта дорога, которая сегодня, по утверждениям сотрудников полиции Орловского района, осуществлявших проверки, является на всём ее протяжении частной и находится на балансе ООО «Регион Агро Трейд», обошлась заказчикам необычайно дёшево. ООО «Регион Агро Трейд» заплатило за неё в ноябре 2018 года 3 миллиона 564 тысячи 20 рублей. Если судить по карте, протяжённость дороги от ул. Мира (о ней мы ещё вспомним) до «дома Парахина» примерно полтора километра. Дорога такого уровня, если ориентироваться на данные Минтранса по дорогам самой низшей, пятой, категории, в 2018 году стоила 12 миллионов 400 тысяч рублей за километр. То есть дорога к «дому Парахина» должна была обойтись примерно в 18 миллионов рублей. https://investinfra.ru/novosti/mintrans-rossii-poschital-stoimost-stroitelstva-i-rekonstrukcii-kilometra-avtomobilnyh-dorog-obschego-polzovaniya.html Вопрос: за что ООО «СтройАвтострада» и ООО «ДорСтройОбъединение» «подарили» ООО «Регион Агро Трейд» более 14 миллионов рублей? И точно ли ООО «Регион Агро Трейд» было адресатом этого ценного подарка?

Это лишь один из вопросов, которые появились у нас после изучения подписанного первым заместителем прокурора Орловской области старшим советником юстиции А.Н. Хамошиным промежуточного ответа на августовское обращение депутата Виталия Рыбакова. В ответе сказано, что «в настоящее время проводится дополнительная проверка по факту нарушений, допущенных при обустройстве дорожного полотна по ул. Никольская д. Кондырева Орловского района». Поэтому мы хотели бы обратить внимание проверяющих и главной надзорной инстанции Орловской области на целый ряд деталей и нестыковок, которые, на наш взгляд, помогут и правоохранительным органам, и жителям региона приблизиться к установлению истины.

Конечно, стоимость дороги, объявленная вышеперечисленными ООО, и сумма реальных затрат, мягко говоря, даже близко не совпадают. Но вот ещё один, казалось бы, безобидный вопрос: по каким участкам идёт ул. Никольская? Когда и как они оформлялись в собственность?

Дорога по ул. Никольская расположена не на одном участке, а на трёх

Читаем справку прокуратуры Орловской области, в своё время подготовленную в связи с проводившейся проверкой доводов публикаций СМИ, в том числе и газеты «Орловская среда», о «дороге Парахина» и связанных с ней нарушениях законодательства (имеется в распоряжении FLB.RU). Вот цитата: «Автомобильная дорога, ведущая к домовладению Стасенко Т.Л., расположена на земельном участке с кадастровым номером № 57:10:0010201:7199, который находится в собственности ООО «Регион Агро Трейд». http://roscadastr.com/map/orlovskaya-oblast Внимательно изучаем публичную кадастровую карту. Не будем перегружать читателей цифрами и оставляем для справки последние четыре цифры номеров участков (остальные одинаковы для всех участков, упомянутых в статье). Отметим, что дорога по ул. Никольская построена не только на участке с кадастровым номером 7199, известным проверяющим. Есть ещё и часть дороги, непосредственно примыкающая к «дому Парахина» (около 400 метров), которая располагается на участке № 6984. В то время, когда строилась дорога (то есть в октябре 2018 и мае 2019 года), этот участок вообще не был оформлен (дата государственной регистрации права – 28 июня 2019 года). http://roscadastr.com/map/orlovskaya-oblast А ещё одна часть дороги в несколько сотен метров, если судить опять же по публичной кадастровой карте, не оформлена до сих пор! Сведений о собственнике земли нет!

Отсюда вопросы.

На каком из трёх участков дороги по ул. Никольская сотрудники ОМВД России по Орловскому району проверяли наличие дороги? Проверяли ли они реальную стоимость устройства дорожного полотна на всём протяжении ул. Никольская? Сопоставляли ли они информацию о стоимости дороги по ул. Никольская, полученную от заказчика и подрядчиков, хотя бы с данными о стоимости дорог такого типа, опубликованными Минтрансом?

НЕМНОГО О КЛАНОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту возможных противоправных действий при строительстве дорожного покрытия по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Кондырева, ул. Никольская от 31 мая 2020 года есть замечательный сюжет. Со слов руководителя ООО «Регион Агро Трейд» Мельникова И. А. сотрудники полиции записали в материалах проверки, что дорога по ул. Никольская проходит через примерно 50 участков ИЖС, принадлежащих ООО «Регион Агро Трейд». Мельников сообщил также, что часть участков была распродана после появления данной дороги, а остальные предлагаются для реализации в настоящий момент. А ещё он сказал, что данная дорога была построена «в качестве рекламного хода для привлечения новых покупателей участков ИЖС».

Участки, прилегающие к дороге по ул. Никольская. Слева – клан Парахина – Стасенко – Литвак, справа – клан Потёмкиных – Верижниковых — Мельникова

Смотрим многострадальную кадастровую карту. Дорога проходит не «через примерно 50 участков», а «через примерно 15 участков ИЖС». И отнюдь не все они принадлежат ООО «Регион Агро Трейд». На самом деле эти участки являются собственностью двух сформированных по родственно-производственному признаку кланов: клана Парахина – Стасенко — Литвак и клана Потёмкиных – Верижниковых – Мельникова.

О продаже участков «после строительства дороги» никаких сведений у нас нет. Зато в справке прокуратуры говорится о том, что шесть участков, в том числе и участок, на котором стоит «дом Парахина», были приобретены в 2013 году старинным деловым партнёром покойной матери Юрия Николаевича – гражданкой Литвак С.А. Один из участков (последние цифры ХХ58) был продан ей гражданке Стасенко, тёще Юрия Парахина, в июне 2015 года. Остальные участки до сих пор находятся в собственности гражданки Литвак С.А. (это участки с номерами ХХ60, ХХ65, ХХ66, ХХ67, ХХ68). И никому после строительства дороги их не продавали. В основном участки клана Литвак – Стасенко — Парахина, если стоять лицом к особняку, находятся с левой стороны. Лишь один участок рядом с «домом Парахина» № ХХ59 в 2013 году приобрёл директор ООО «Регион Агро Трейд» И.А. Мельников. Ему же принадлежит находящийся справа, если опять же стоять лицом к «дому Парахина», участок № ХХ62. Все участки, что с правой стороны, также имеют клановую принадлежность. Никаких «чужих» тут быть не может. Непосредственно рядом с парахинским участком есть участок № ХХ57. Его в 2014 году приобрела в собственность гражданка Т. Н. Потёмкина. Кто это, орловчанам, думается, объяснять не надо. А через месяц она уступила его другой представительнице клана – Н. С. Верижниковой. В собственности Верижниковой находится и соседний придорожный участок № ХХ70.

Что связывает вышеперечисленных мужчин и женщин? И имеет ли к этому клану отношение недавно проигравший выборы в горсовет Андрей (800 рублей) Павлович Верижников? Начинаем с помощью экспертов по выявлению родственных и деловых взаимосвязей выяснять.

Н. С. Верижникова, как утверждают наши источники, может иметь непосредственное отношение к Сергею Григорьевичу Потёмкину, депутату Орловского областного Совета народных депутатов и Т. Н. Потёмкиной, у которой она приобрела участок № ХХ57.

Она является учредителем не менее чем восьми различных фирм, вариантов «Золотого Орла», и даже ООО «Орёлтаймс». Любопытно, что директором в ООО «Сфера» и ООО «ОУК «Золотой Орёл», в которых она главный учредитель, является гражданин Верижников Александр Павлович. Он же неоднократно «засвечивался» в качестве соучредителя ООО (например, ООО «Верис-Ойл») вместе с знакомым нам Верижниковым Андреем (800 рублей) Павловичем. В ООО «Золотой Орёл» учредитель Потёмкин Сергей Сергеевич (ООО передано в управление), а директор — Верижников Александр Павлович.

Верижникова Н. С. является соучредителем ООО «Атолл-фарма» вместе со своим соседом по участку Мельниковым И. А. (по 47,5%). Мельников же является вместе с Потёмкиной Т. Н. учредителем ООО «Квант».

Думается, что теперь всем нашим читателям понятно, что, когда И. А. Мельников рассказывал опрашивавшим его доверчивым сотрудникам полиции о том, как построенная «в качестве рекламного хода» дорога якобы привлекла множество клиентов, он, мягко говоря, кое-что недоговаривал. Наверняка он не был предупреждён об ответственности по статье 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний (доследственная проверка этого не предусматривает). Поэтому и излагал не соответствующую действительности версию событий. Проверяющие полицейские (но пока ещё не прокуратура) поверили ему на слово, что все партнёры из клана Потёмкиных – Верижниковых – Мельникова и дружественного клана Парахина – Литвак – Стасенко, которые плотно укоренились в заповедном уголке шесть-семь лет назад, якобы приобрели свои участки в прошлом году, купившись на «рекламную акцию». Может быть, Мельников заговорит совсем по-другому, когда даст соответствующую подписку о том, что он предупреждён об ответственности за дачу заведомо ложных показаний?

А ГДЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ДОРОГЕ НА УЛИЦЕ МИРА?

Строительству крайне дешёвой дороги к дому, который бессрочно арендует Ю.Н. Парахин у своей бывшей тёщи, предшествовала крайне интересная цепь событий, которые, как следует из имеющейся у нас справки прокуратуры по этому вопросу, должны были бы привести к возбуждению уголовного дела в отношении главы Орловского района Юрия Парахина и его подчинённого, бывшего начальника управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района Селюнина В.А.

Итак, за полгода до того, как ООО «СтройАвтострада» приступило к строительству дороги по ул. Никольская к дому №1, Юрий Николаевич Парахин по результатам электронного аукциона заключил с этой компанией в лице генерального директора Кругленко Р.А. муниципальный контракт № 0154200002718000286-0134984-01 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского района, в том числе в Неполодском сельском поселении на территории которого находится дом, арендуемый Ю.Н. Парахиным. В мае этого года мы подробно анализировали все детали исполнения этого контракта.

Условия контракта не предусматривали никакого ремонта на улице Мира, ведущей прямо к «парахинской» улице с гордым названием Никольская. В справке так и указано: «дороги по ул. Свободы и ул. Бугристая». Срок 31 августа 2018 г., цена контракта 42 524 926 руб. 61 коп. Читаем дальше. «При этом проверкой было установлено, что по муниципальному контракту ООО «СтройАвтострада» фактически были выполнены работы по ремонту ул. Мира в д. Кондырева Неполодского сельского поселении, которые приняты и в последующем оплачены заказчиком».

Ю.Н. Парахин и В.А. Селюнин 28 августа 2018 года подписали акты о приёмке выполненных работ по ремонту дорожного покрытия в Неполодском сельском поселении д. Кондырева, ул. Свободы, ул. Бугристая. Справку о стоимости выполненных работ подписал лично глава района Ю.Н. Парахин.

Но в этих документах не было отмечено, что по какой-то причине вместо указанных в контракте участков дорожного покрытия была отремонтирована улица Мира, которая впоследствии переходит в улицу Никольскую. А на этой улице в окружении участков, выкупленных кланами Парахина – Литвак – Стасенко и Потёмкиных – Верижниковых – Мельникова расположен единственный огромный особняк, тот самый в котором проживает глава Орловского района Юрий Парахин.

Получается, этот человек за государственный счёт (лично подписав акт о приёмке и справку о стоимости) организовал ремонт дороги, которая ведёт к его дому, вместо тех участков, которые были предусмотрены контрактом?

В мае мы предполагали, что в мотивированном постановлении прокуратуры должны были быть подобные строки: «В период с 11 апреля 2018 года по 28 августа 2018 года занимавший должность главы администрации Орловского района Парахин Ю.Н. совместно с начальником управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Селюниным В.А., находясь на территории г. Орла и Орловского района, являясь должностными лицами, выполняя организационно-распорядительные функции в органе местного самоуправления, достоверно зная, что ООО «СтройАвтострада» выполнило работы, предусмотренные муниципальным контрактом № 0154200002718000286-0134984-01 от 11 апреля 2018 года, с нарушением его условий, вопреки требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приняли выполненные ООО «СтройАвтострада» с нарушением условий контракта работы, на основании чего ООО «СтройАвтострада» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 14 081 741,72 руб., что причинило материальный ущерб муниципальному образованию на указанную сумму, что существенно нарушило охраняемые интересы государства, а также интересы граждан, проживающих на ул. Бугристая и ул. Свободы д. Кондырева Орловского района».

И действительно, 15 мая 2020 года на основании п. 2 ч. 2 ст. 37, ст.ст. 150, 151 УПК РФ заместителем прокурора Орловской области мотивированное постановление с материалами проверки в отношении главы Орловского района Парахина Ю.Н. и бывшего начальника управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района Селюнина В.А. было направлено руководителю СУ СК России по Орловской области Щурову А.П. для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 285.1 УК РФ. И в постановлении весьма подробно были описаны все нарушения законодательства, допущенные, по мнению надзорного органа, Парахиным и Селюниным.

Уже значительно позже мы узнали о том, что следственный орган втихую отказал в возбуждении уголовного дела. Причины этого нам известны, и они, скорее всего, не лежат в юридической плоскости. Ведь именно в мае-июне начались те самые «согласования кандидатуры Юрия Парахина на должность главы г. Орла», которые, если судить по многочисленным публикациям прессы, в том числе и по линии ряда правоохранительных органов, прошли успешно. Возможно, кстати, сработал и тот факт, что Юрий Парахин не только глава района, но и член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» и глава районного отделения «Единой России». Самого текста отказа мы не видели, но очень бы хотели познакомиться с аргументацией следователей, поскольку многие юристы считают, что это стопроцентное использование служебных полномочий вопреки интересам службы и расходование бюджетных средств на цели, не предусмотренные условиями их получения. И, естественно, нам, особенно в свете последних событий в высших сферах городской власти, интересна ответная реакция прокуратуры Орловской области на этот отказ.

А вопрос по дороге на самой ул. Никольской, по информации прокуратуры, до сих пор не закрыт. В её ответе есть ключевая фраза: «В настоящее время по материалу проводится дополнительная проверка. Окончательное решение не принято».

P.S. И правильно, окончательное решение принимать рано. И по дороге на ул. Мира, и по дороге на ул. Никольская. А ещё по какой-то причине из поля зрения проверяющих как-то выпал важнейший эпизод. В письме, подписанном первым заместителем прокурора области Андреем Хамошиным по промежуточным результатам проверок нарушения законодательства при эксплуатации дороги на ул. Никольская, есть фраза: «Муниципальных контрактов на строительство, ремонт, обслуживание и содержание данной автодороги не заключалось». И этим прокуратура удовлетворилась?

Ответ «Орёлоблэнерго». До февраля 2020 года никаких договоров на подключение электроэнергии по ул. Никольская не было

В ответе сообщается о том, что уличное освещение «по сведениям «ПАО МРСК Центра» — «Орёлэнерго», осуществляется в соответствии с публичным договором электроснабжения, заключённым с физическим лицом». Вот только о том, когда это электроснабжение было «легализовано», никто не вспоминает. А сделано это было уже в этом году! Генеральный директор АО «Орёлоблэнерго» Н.В. Злобин в ответе депутату Виталию Рыбакову относительно уличного освещения дороги по ул. Никольской 11 февраля 2020 года писал: «В ответ на Ваш запрос об опорах ЛЭП, установленных на протяжении автомобильной дороги в д. Кондырева, сообщаю, что АО «Орёлоблэнерго» не выдавало технические условия для присоединения к электрическим сетям и иными сведениями не располагает».

Что это значит на практике? С лета 2019 года, когда были установлены опоры для светодиодных светильников, их каким-то образом подключили к электроснабжению. Кто платил за потребляемую энергию? Отвечаем. По нашим сведениям, платила из своего бюджета администрация Неполодского сельского поселения! Потом в связи с многочисленными публикациями в прессе, насколько нам известно, в администрации Орловского района прорабатывались различные варианты легализации уличного освещения по ул. Никольской, и в итоге после 11 февраля 2020 года (если верить Н.В. Злобину), то есть через полгода после начала эксплуатации, договор с физическим лицом был заключён. Получается, несколько месяцев освещение дороги к «дому Парахина» оплачивал местный бюджет? А ещё почему-то никто не задавал вопрос, за чей счёт проводилась очистка от снега дороги по ул. Никольская снежной зимой 2018-2019 гг. По нашим сведениям – тоже за счёт бюджета Неполодского сельского поселения. Есть ещё вопросы по нарушениям законодательства применительно к этой многострадальной, но такой удобной для главы Орловского района Юрия Парахина дороге? Есть и, как нам представляется, ещё новые появятся…