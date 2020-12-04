Прокуратура всерьез взялась за сохранение ярмарок выходного дня

Прокуратура Орловской области организовала проверку соблюдения прав предпринимателей по вопросам организации ярмарочной торговли на территории города Орла. Поводом стали публикации СМИ о подготовке администрацией Орла проекта правового акта, в котором предполагается прекращение деятельности ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» на площадях Жукова и Комсомольской. Напомним, наше издание очень подробно писало об этом в материале “Не мытьем, так катаньем” в №42 (621) от 2 декабря.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Орла. В частности, люди в погонах оценят соблюдение чиновниками требований законодательства, направленного на защиту прав субъектов предпринимательства. Прокуратура досконально разберется, чтобы в новом постановлении были исключены факты воспрепятствования законной деятельности торговцев. Отдельно будет обращено внимание на обеспечение исполнения антикоррупционного законодательства, регламентирующего вопросы пресечения и предотвращения возникновения конфликта интересов. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.