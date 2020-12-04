4 декабря 2020



Прокуратура всерьез взялась за сохранение ярмарок выходного дня

Прокуратура Орловской области организовала проверку соблюдения прав предпринимателей по вопросам организации ярмарочной торговли на территории города Орла. Поводом стали публикации СМИ о подготовке администрацией Орла проекта правового акта, в котором предполагается прекращение деятельности ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» на площадях Жукова и Комсомольской. Напомним, наше издание очень подробно писало об этом в материале “Не мытьем, так катаньем” в №42 (621) от 2 декабря.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Орла. В частности, люди в погонах оценят соблюдение чиновниками требований законодательства, направленного на защиту прав субъектов предпринимательства. Прокуратура досконально разберется, чтобы в новом постановлении были исключены факты воспрепятствования законной деятельности торговцев. Отдельно будет обращено внимание на обеспечение исполнения антикоррупционного законодательства, регламентирующего вопросы пресечения и предотвращения возникновения конфликта интересов. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

 

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Опубликовано 04 Дек 2020 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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