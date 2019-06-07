7 июня 2019



Прокуратура заставила орловских чиновников возобновить выплаты по безработице

В связи с публикациями в средствах массовой информации сведений о несвоевременном получении гражданами пособия по безработице прокуратурой области была проведена проверка. Напомним, по указ губернатора была утверждена новая структура органов исполнительной власти области. Правопреемником областного управления труда и занятости стал департамент соцзащиты. Из-за проведения реорганизации своевременно не произведена передача лимитов бюджетных обязательств и финансирования центрам соцзащиты населения районов. Соответственно, по состоянию на начало апреля текущего года образовалась задолженность по социальным выплатам безработным гражданам. Так, на учете в службе занятости состояло около 4 тысяч безработных граждан, которым было начислено пособие в сумме 17,5 миллионов рублей, однако оно своевременно выплачено не было. По фактам выявленных нарушений прокуратурой области первому замгубернатора внесено представление. В настоящее время права граждан восстановлены, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

 

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Опубликовано 07 Июн 2019 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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