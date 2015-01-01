Простые орловцы за счет НДФЛ сформировали треть доходов бюджета

Треть доходов консолидированного бюджета сформировано за счет НДФЛ, — заявили в пресс-службе ИФНС. Его платежи за истекший период составили 2,1 млрд. руб. или 107,9% к уровню прошлого года. Объем поступлений увеличился на 153,7 млн.руб., а удельный вес составил 33,6% и возрос к уровню прошлого года на два пункта.

Всего ИФНС России по г. Орлу за 5 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет мобилизовано налоговых поступлений 6,3 млрд. руб., что на 92,7 млн. руб. выше уровня прошлого года. В инспекции наблюдается положительная динамика и поступления налогов в территориальный бюджет – 4,6 млрд. руб. или 104,5% к уровню прошлого года. Дополнительно поступило 200,7 млн. руб.

По итогам 5 мес. 2018 года во внебюджетные фонды поступило 4,4 млрд. руб. страховых взносов или 118,2% к уровню прошлого года с ростом на 671,1 млн. руб. В том числе по страховым взносам в ПФ РФ поступления составили 3,2 млрд. руб., или 110,2% к уровню прошлого года. По страховым взносам в ФФОМС поступило 720,5 млн. руб. или 110,2% к аналогичному периоду. По страховым взносам в ФСС поступило 397,4млн. руб. превысив прошлогодний показатель в 4,3 раза или на 305,5 млн.рублей.

 

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Опубликовано 19 Июн 2018 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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