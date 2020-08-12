Процесс Блохина: никакого вреда, кроме пользы?

№29 (608) от 12 августа 2020 г.

В Орле продолжается процесс по так называемому делу Блохина. Напомним, нынешнего руководителя департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Орловской области Дениса Блохина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге. Эти деяния, по версии стороны обвинения, Блохин совершил в бытность начальника «Орелгосзаказчика» при приемке работ при реконструкции стадиона имени Ленина. Фирма-подрядчик – ООО «МосОблСтрой» фактически не выполнила работы на сумму 33,5 миллиона рублей, однако акты приемки работ были подписаны и деньги подрядчику перечислены. При этом, как полагает обвинение, Блохин заставил подписать акты своих подчиненных, а сам подписал справку о стоимости работ, без которой оплатить из было бы невозможно.

6 августа в Заводском районном суде слушали потерпевшую сторону в лице представителя «Орелгосзаказчика» Елены Демениной, занимающей в данном государственном учреждении должность начальника юридического отдела. Как ранее и писала «Орловская среда» и как совершенно справедливо отметили присутствовавшие в зале суда наши коллеги с портала «ОрелТаймс», «потерпевшая сторона пыталась доказать, что чиновник не только не нанёс ущерба бюджету региона, вольно распорядившись бюджетными миллионами, а напротив – помог областной казне». Словом, выступила в качестве «адвоката» Блохина

Далее приведем выдержки из судебного репортажа журналиста «ОрелТаймс» Эльвиры Волженцевой (полный текст можно прочитать по ссылке https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/poterpevshaja-storona-po-ugolovnomu-delu-blohina-vystupila-v-sude-v-kachestve-advokata/)

«Подготовилась представительница потерпевшей стороны основательно. Попросила не о допросе, в его классическом понимании в формате вопрос-ответ, а о целом выступлении. Никто возражать не стал, а сама сотрудница «Орёлгосзаказчика», которая возглавляет в казённом учреждении юридический отдел, затянула свою речь практически на час. В ней был и краткий экскурс в азы процедуры заключения госконтрактов, и отступления на тему, какие разные бывают исполнители, а закон «не позволяет нам искать хороших подрядчиков». Забегая вперёд, отметим, что допрос Демениной суд так и не успел завершить, ибо времени было потрачено много, а по существу сказано мало.

– Мы можем слушать лекции часами, но времени столько нет, — заключила судья Роза Болотская.

Но вернёмся к потерпевшей стороне и её видению произошедших в 2015 году в «Орёлгосзаказчике» событий.

– И мы, и подрядчики являемся заложниками однолетнего бюджета. Мы, как заказчик не имеем права поставить в проекте контакта срок позднее декабря 2015 года, – наконец пояснила Деменина по поводу того самого контракта с «МосОблСтроем».

Здесь напомним, что контракт заключался летом 2015 года.

По словам Елены Демениной, чем руководствовался подрядчик, подавая заявку на данный аукцион, — неизвестно, мог ли он успеть выполнить работы до наступления холодов – непонятно.

При этом, факт есть факт. Работы в срок не были выполнены. Но потерпевшая сторона уверена, что расторгать контракт с недобросовестным подрядчиком, как считает следствие, было нельзя. По её мнению, это принесло бы серьёзный ущерб бюджету.

По словам Демениной, разорви «Орёлгосзаказчик» контракт, он бы остался с «неотработанным авансом более 22 млн рублей».

– Мы бы были вынуждены заключать новый контракт и переторговываться, Область была бы вынуждена заплатить за те же самые работы на 10 млн больше. Выгодно сохранить договорные отношения и добиться того, чтобы подрядчик пусть и с нарушением сроков, выполнил работу по той цене, что и в 2015 году. Собственно, так и произошло. Я полагаю, что, не прекращая договорные отношения, «Орёлгосзаказчик» действовал в интересах Орловской области – обеспечил экономию бюджета и по результатам реализации контракт завершился дебиторкой в 18 млн рублей, – заявила Деменина.

Эту сумму она считает единственным негативным аспектом. По её словам, «Орёлгосзаказчик» обратился в арбитраж и взыскал эти средства, которые не являются ущербом или убытком.

А вот что касается 33 млн рублей за фактически не выполненные, по версии гособвинения, работы, то Деменина назвала эти деньги «спорными».

– КС-2 и КС-3 на 40 млн рублей подписываются и полностью оплачиваются. В последующем выясняется, что работы на 33 млн рублей не выполнены и они, соответственно минусуются, – заявила представительница потерпевшей стороны.

(Отметим, что о невыполненных работах на сумму 33,5 млн. рублей стало известно не в последующем, как утверждает Деменина, а сразу – не случайно подчиненные Блохина отказывались подписывать акты. – Прим. ОС)

Вообще, из её речи по данному вопросу можно было сделать простой вывод – мол, ничего плохого не произошло. Перечислили и перечислили деньги «за воздух». Что ж тут такого? Главное, что сминусовали потом.

Таким образом, у подрядчика возникла дебиторка в размере 33 млн рублей. Подрядчик должен был отработать данную сумму.

– Её подрядчик, пусть и с нарушением сроков, но отработал полностью. Считать эти 33 млн ущербом, возникшим в декабре, никак нельзя, – добавила представительница «Орёлгосзаказчика».

Да и в целом Елена Деменина поспешила уверить, что в процессе исполнения любого контракта «периодически возникает какой-то финансовый дисбаланс между подрядчиком и заказчиком».

Когда монолог Елены Демениной спустя почти час подошёл к концу, гособвинитель приступила к допросу.

В числе прочего, её интересовал вопрос, почему же Денис Блохин всё-таки подписал тот самый документ КС-3, благодаря которому были оплачены фактически невыполненные работы.

Из объяснения Демениной последовало, что, возможно, его подпись как руководителя всё-таки требовалась. Также есть и другой вариант – Денис Блохин в принципе мог подписывать любые документы. Как говорится, должность руководителя учреждения позволяет.

– Более конкретного ответа мы не услышим? – поинтересовалась судья.

Но без просмотра соответствующих внутренних документов что-либо пояснить сверх этого Елена Деменина не смогла. Как не удалось ей вспомнить, подписывал ли Денис Блохин лично КС-3 по другим объектам.

– Я вообще к приёмке не имею отношения, – сказала представительница «Орёлгосзаказчика».

– На момент подписания КС-3 работы по реконструкции стадиона были выполнены? – задала вопрос гособвинитель Елена Полухина.

В ответ Деменина пояснила, что в декабре 2015 года находилась в декретном отпуске. И вновь повторила, что приёмка работ – не её зона ответственности.

– Как было возможно Блохину подписать КС-3, зная о том, что работы были не выполнены, а срок контракта – окончен? – прозвучал следующий вопрос.

– В должностные обязанности Блохина не входит проверка объёмов и качества работ, я полагаю, что, если имеется подписанный КС-2, у Блохина имелись все основания подписать КС-3 при условии соответствии стоимости работ сметной документации, – отрезала Деменина.

Прокурор посчитала, что представительница «Орёлгосзаказчика» таким образом ушла от ответа. Ведь по версии гособвинения, Блохин был в курсе, что работы не выполнены.

– Я тогда тоже подпишу? Выходит так? – изумилась Полухина, продолжая допрос о действиях Блохина.

– Я бы на месте Блохина сказала куратору: «Это твоя ответственность, что ты подписал бухгалтерский документ на эту сумму»! – расставляя акценты в зонах ответственности ответила Деменина.

При этом, без подписанной КС-3 бухгалтерия «Орёлгосзаказчика» не смогла бы перечислить подрядчику деньги.

Для всех очевидно, что «Орёлгосзаказчик»» поддерживает своего бывшего руководителя. Какую позицию займёт в суде представительница облправительства – станет известно совсем скоро. Правда, на следующем заседании, которое назначено на сентябрь, продолжится допрос Елены Демениной» (конец цитаты).

Заметим, что еще в начале заседания гособвинитель Елена Полухина заявила ходатайство о приобщении к материалам дела справки о состоянии бюджета Орловской области. Однако представители как защиты Блохина, так и потерпевшей стороны, сочли что такая справка к делу не относится. То есть не увидели связи между десятками миллионов бюджетных рублей, заплаченных за фиктивные работы, и потерями бюджета. А вот Контрольно-счетная палата Орловской области такую связь усмотрела.

Как следует из информации КСП по итогам проверки расходования бюджетных средств на реконструкцию стадиона имени Ленина в Орле, проведенной в 2018 году, «в рамках проведенного контрольного мероприятия установлено, что реконструкция стадиона не исполнена в срок и в запланированном объеме, не выполнено устройство навесов над западной и восточной трибунами и не завершена реконструкция открытого теннисного стадиона и грунтового корта. При производстве работ по реконструкции западной трибуны ООО «МосОблСтрой» было демонтировано и до настоящего времени не восстановлено инженерное оборудование системы подогрева основного футбольного поля стадиона. Построенная разгонная бобслейная эстакада не может использоваться для тренировок в связи с её несоответствием установленным техническим требованиям, предъявляемым к разгонной бобслейной эстакаде. Для электронного табло запасного поля № 1 произведена прокладка кабеля, затем принято решение табло не устанавливать. Выполняемые работы по ряду объектов характеризуются низким качеством, что в итоге привело к тому, что на момент проверки отмечается образование дефектов, требующих устранения… Значительно нарушены сроки выполнения работ теми подрядчиками, которые получили аванс, из них ООО «МосОблСтрой» со сроком окончания работ по контракту в декабре 2015 года, фактически так и не был исполнен в полном объеме. Невыполнение подрядными организациями в срок контрактов приводит к удорожанию стоимости строительства и соответственно к дополнительным расходам областного бюджета. Установлено, что представители КУ ОО «Орелгосзаказчик» принимали к оплате и оплачивали заведомо невыполненные работы».

Повторим, госпожа Деменина, представляющая потерпевшую сторону, считает, что приемка и оплата невыполненных работ принесли бюджету… экономию, а Орловской области – не вред, а пользу.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, присутствовавший в судебном заседании 6 августа, назвал такую позицию негосударственной. Почему он придерживается такой точки зрения, Рыбаков рассказал в комментарии «Орловской среде».

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Официальный представитель «Орелгосзаказчика» Елена Деменина, выступавшая в суде, фактически оправдывает действия Блохина, не признает ущерб, нанесенный Казенному учреждению Орловской области. А ведь речь идет о почти 33,5 миллиона рублей. Чтобы понять, что значит эта сумма для нашего региона, необходимо знать, как формируется бюджет Орловской области. Как депутат Орловского областного совета могу сказать, что каждый год при распределении бюджета по социальным строчкам идет борьба буквально за каждый миллион. На 33 миллиона рублей можно было бы приобрести около трех десятков квартир для граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. Или погасить долги за электроэнергию в орловских школах. Или закупить несколько дополнительных аппаратов ИВЛ, которые точно не помешали бы в нынешней ситуации. Примеров можно приводить много – в области масса проблем. Не надо забывать и о том, что работы на стадионе имени Ленина так и не завершены. Буквально на днях областные чиновники отрапортовали о том, что сданы теннисные корты, которые должны были сделать еще в 2015 году. Но по факту эти работы выполнили только сейчас, причем снова за бюджетные средства. А деньги, заплаченные подрядчику, который эти работы не выполнил, в бюджет так и не вернулись.

Напомню, еще в 2018 году на стадионе побывала выездная комиссия облсовета, и тогда депутаты констатировали, что один из главных спортивных объектов региона находится в плачевном состоянии. Масштабные спортивные мероприятия на стадионе не проводятся до сих пор. Тогда облсовет потребовал привлечь виновных к ответственности, а сегодня мы узнаем от потерпевшей стороны, что, оказывается, Блохин действовал из благих побуждений!

Я понимаю, почему Елена Деменина умалчивает о реальных последствиях действий Блохина, хотя прекрасно их осознает. Не случайно она уходила от ответа на вопрос, имел ли Блохин право подписывать справку КС-3, зная, что работы подрядчиком не выполнены. Ответить, что имел право, Деменина как юрист не может, поскольку понимает, что за дачу ложных показаний в суде предусмотрена ответственность. Ответить, что не имел – значит «подставить» Блохина, а этого Деменина тоже сделать никак не может. Поскольку находится в непосредственном подчинении у начальника «Орелгосзаказчика» Васильева, а тот напрямую зависит от руководителя профильного департамента Блохина. Вот и получается, что представитель государственного учреждения занимает негосударственную позицию в суде.

Между тем, хочу напомнить, что бюджетные деньги, заплаченные подрядчику за невыполненные работы, являются деньгами налогоплательщиков, и никакой чиновник или руководитель госучреждения не вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Как представитель законодательной ветви региональной власти, как независимый депутат, непосредственно участвующий в утверждении областного бюджета, я готов выступить в суде и дать разъяснения о том, какие последствия повлекли действия Блохина для нашего региона. В связи с этим прошу прокуратуру Орловской области и уважаемый суд допросить меня в судебном заседании в качестве свидетеля.