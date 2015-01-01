Публичные слушания по вопросу строительства «дома для богатых» в Орле отменены
Публичные слушания по поводу строительства элитной высотки возле гостиницы «Салют», назначенные на 20 апреля, отменены.
Такое решение было принято мэром города Орла Василием Новиковым в связи с многочисленными обращениями жителей города, сообщает пресс-служба администрации Орла.
Напомним, проект был инициирован бывшим главным архитектором области Ваагном Вермишяном и представлен на заседании градостроительного совета в 2016 году. Граждане изначально были против возведения «дома для богатых» на переулке Почтовом.
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