2 июля 2021



Расценки на публикацию агитационных материалов

 

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 гг., в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Орловская среда» уведомляет об участии в информационном обеспечении  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 гг. и о готовности предоставить печатную площадь в газете «Орловская среда» (СМИ зарегистрировано 20.03.2008 года, свидетельство о регистрации средства массовой информации № ПИ № ФС 57-0992 Р, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Воронежской области) для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва и сообщает о расценках на размещение предвыборных агитационных материалов в газете «Орловская среда».

Редакция самостоятельно определяет конкретное место размещения агитационного материала в номере газеты «Орловская среда».

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет 15 рублей за 1 см2 – размещение на цветной полосе,  10 рублей за 1 см2 – размещение на черно-белой полосе.

Работа журналиста – 5000 рублей за полосу, если не был предоставлен готовый к публикации текст.

 

Еженедельная  газета «Орловская среда»

формат А3

 

Стоимость размещения на

черно-белой полосе –

10 руб. /кв. см

   Стоимость размещения на полноцветной полосе   –  

15 руб. /кв. см
модуль кв. см Стоимость (руб.)   модуль кв. см Стоимость (руб.)
 1/1полосы 1000 10000    1/1 полосы 1000 15000
1/2 полосы 500 5000   1/2 полосы 500 7500
1/3 полосы 333 3333   1/3 полосы 333 5000
1/4 полосы 250 2500   1/4 полосы 250 3750

   

 

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Опубликовано 02 Июл 2021 в 16:12. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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