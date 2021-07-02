Расценки на публикацию агитационных материалов
В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 гг., в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Орловская среда» уведомляет об участии в информационном обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 гг. и о готовности предоставить печатную площадь в газете «Орловская среда» (СМИ зарегистрировано 20.03.2008 года, свидетельство о регистрации средства массовой информации № ПИ № ФС 57-0992 Р, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Воронежской области) для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва и сообщает о расценках на размещение предвыборных агитационных материалов в газете «Орловская среда».
Редакция самостоятельно определяет конкретное место размещения агитационного материала в номере газеты «Орловская среда».
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет 15 рублей за 1 см2 – размещение на цветной полосе, 10 рублей за 1 см2 – размещение на черно-белой полосе.
Работа журналиста – 5000 рублей за полосу, если не был предоставлен готовый к публикации текст.
Еженедельная газета «Орловская среда»
формат А3
|Стоимость размещения на
черно-белой полосе –
10 руб. /кв. см
|Стоимость размещения на полноцветной полосе –
15 руб. /кв. см
|модуль
|кв. см
|Стоимость (руб.)
|модуль
|кв. см
|Стоимость (руб.)
|1/1полосы
|1000
|10000
|1/1 полосы
|1000
|15000
|1/2 полосы
|500
|5000
|1/2 полосы
|500
|7500
|1/3 полосы
|333
|3333
|1/3 полосы
|333
|5000
|1/4 полосы
|250
|2500
|1/4 полосы
|250
|3750