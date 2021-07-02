Расценки на публикацию агитационных материалов

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 гг., в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Орловская среда» уведомляет об участии в информационном обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 гг. и о готовности предоставить печатную площадь в газете «Орловская среда» (СМИ зарегистрировано 20.03.2008 года, свидетельство о регистрации средства массовой информации № ПИ № ФС 57-0992 Р, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Воронежской области) для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва и сообщает о расценках на размещение предвыборных агитационных материалов в газете «Орловская среда».

Редакция самостоятельно определяет конкретное место размещения агитационного материала в номере газеты «Орловская среда».

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет 15 рублей за 1 см2 – размещение на цветной полосе, 10 рублей за 1 см2 – размещение на черно-белой полосе.

Работа журналиста – 5000 рублей за полосу, если не был предоставлен готовый к публикации текст.

Еженедельная газета «Орловская среда»

формат А3