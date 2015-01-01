«Разбор полетов» с орловскими перевозчиками станет ежемесячным

Начальник отдела транспортного обслуживания населения Вадим Хрипунов встретился с перевозчиками, чей транспорт обслуживает муниципальную маршрутную сеть. Поводом для проведения собрания стали жалобы орловцев. Вадим Хрипунов в разговоре с перевозчиками отметил, что их работа строго контролируется. На встрече были подробно рассмотрены жалобы орловцев по проблемам с обслуживанием пассажиров на отдельных маршрутов. Например, относительно маршрута № 2 жители жаловались на ограниченное количество транспортных средств — вместо восьми единиц на линию выходили только три. Кроме того, водители часто останавливались в неположенном месте. Некоторые водители самовольно отключали систему слежения за движением общественного транспорта (BUS57).

— Вы должны создать условия для водителей, чтобы они не переходили от одного перевозчика к другому, чтобы им не хотелось грубить пассажирам и нарушать графики движения. Администрация заключает контракт и требует от вас его исполнения. В противном случае, дальше — только расторжение, — предупредил Вадим Хрипунов.

Кроме этого, он также поручил перевозчикам, ответственным за перевозку маломобильных групп населения, в течение субботы предоставить ответ на запрос с указанием сроков, когда маршрутки будут оснащены необходимыми устройствами. На совещании также было акцентировано внимание на культуре поведения водителей, на санитарном состоянии транспорта, также всем перевозчикам поручили провести с водителями инструктаж по антитеррористической безопасности. Отдельно вопрос стоял о проверке работы транспорта на дачных маршрутах. Перевозчики традиционно заверили, что нарушения будут пресекать. Кроме того, подобные встречи было решено проводить один раз в месяц, — отметили в пресс-службе горадминстрации.

 

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Опубликовано 09 Июн 2018 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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